Izvor: Pool/ABACA / Shutterstock Editorial / Profimedia

Potpunija, neslužbena verzija Strategije nacionalne bezbjednosti (NSS) Trampove administracije otkriva radikalne planove za odbacivanje starih savezništava i stvaranje novih, zasnovanih na kulturnim vrijednostima.

Dokument, koji je kružio prije nego što je Bijela kuća objavila zvaničnu verziju, detaljno opisuje povlačenje SAD iz odbrane Evrope i novi fokus na zapadnu hemisferu, piše portal Defense One.

Sa pozivima na "jake, tradicionalne porodice" i "oživljavanje američkog duhovnog i kulturnog zdravlja", najnovija strategija značajno odstupa ne samo od prethodnih, već i od one iz prvog Trampovog mandata.

Iako se glavne tačke, poput takmičenja sa Kinom, poklapaju sa deklasifikovanom verzijom, neobjavljeni dokument predlaže nova sredstva za ostvarivanje liderstva na svjetskoj sceni.

Dok javno objavljena strategija poziva na kraj "stalno rastućeg NATO", puna verzija detaljnije objašnjava kako bi Trampova administracija željela „Učiniti Evropu ponovo velikom“, istovremeno pozivajući evropske članice da se odviknu od američke vojne podrške.

Polazeći od pretpostavke da se Evropa suočava sa „civilizacijskim brisanjem“ zbog svoje imigracione politike i „cenzure slobode govora“, strategija predlaže da se odnosi SAD sa evropskim zemljama usmjere na nekoliko nacija sa sličnim, pretpostavlja se desničarskim, administracijama i pokretima.

Austrija, Mađarska, Italija i Poljska navedene su kao zemlje sa kojima bi SAD trebalo "više sarađivati… s ciljem da ih odvoje od (Evropske unije)."

"Trebalo bi da podržavamo stranke, pokrete te intelektualne i kulturne ličnosti koje teže suverenitetu i očuvanju/obnovi tradicionalnih evropskih načina života… dok ostaju proamerički nastrojeni"“, navodi se u dokumentu.

Podsjetimo, predsjednik Tramp je tokom ljeta dospio na naslovnice kada je izbacivanje Rusije iz Grupe osam – sada Grupe sedam – nazvao „veoma velikom greškom“ i predložio da se Kini pridruži kako bi se formirala „G9“.

Njegova strategija nacionalne bezbjednosti ide korak dalje, predlažući novo tijelo velikih sila, koje nije ograničeno zahtjevima G7 da zemlje budu i bogate i demokratski vođene.

Strategija predlaže „Jezgro 5“, ili C5, sastavljeno od SAD, Kine, Rusije, Indije i Japana, koje bi se redovno sastajale na samitima. Prva tačka na predloženom dnevnom redu C5 je bezbjednost Bliskog istoka, konkretno normalizacija odnosa između Izraela i Saudijske Arabije.

Puna verzija Strategije nacionalne bezbjednosti takođe se bavi „neuspjehom“ američke hegemonije, pojmom koji se ne pominje u javno objavljenoj verziji.

„Hegemonija je pogrešna stvar za željeti i nije bila ostvariva“, stoji u dokumentu, referišući se na liderstvo jedne zemlje u svijetu koje podstiče druge da pristanu na njeno vođstvo.

„Nakon završetka Hladnog rata, američke spoljnopolitičke elite uvjerile su se da je trajna američka dominacija cijelim svijetom u najboljem interesu naše zemlje“, navodi se u strategiji.

„Ipak, poslovi drugih zemalja su naša briga samo ako njihove aktivnosti direktno ugrožavaju naše interese.“ Čini se da administracija koristi ovo obrazloženje kako bi se povukla iz uloge SAD u odbrani Evrope i usmjerila pažnju na prijetnje poput narko-kartela u Venecueli.

Dokument navodi da rješavanje svjetskih kriza ne bi trebalo biti isključivo na Sjedinjenim Državama, ali i da se Kini i Rusiji ne smije dopustiti da zamjene američko liderstvo. Umjesto toga, strategija predlaže partnerstvo sa „regionalnim prvacima“ radi održavanja stabilnosti. „Nagrađivaćemo i podsticati vlade, političke stranke i pokrete u regionu koji su široko usklađeni sa našim načelima i strategijom“, zaključuje se u dokumentu.

Nakon objave ovog članka, Bijela kuća je demantovala postojanje bilo koje druge verzije Strategije nacionalne bezbjednosti osim one objavljene na internetu.

„Ne postoji nikakva alternativna, privatna ili klasifikovana verzija“, izjavila je portparolka Ana Keli za Defense One. „Predsjednik Tramp je transparentan i potpisao je jednu Strategiju nacionalne bezbjednosti koja jasno nalaže američkoj vladi da sprovede njegova definisana načela i prioritete.“

Keli je dodala da „bilo koje druge takozvane ‘verzije’ cure od ljudi udaljenih od predsjednika koji, poput ovog ‘novinara’, nemaju pojma o čemu govore.“