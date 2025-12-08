Tramp ne prestaje da forsira Zelenskog da preda Donbas "na tacni" Putinu.

Izvor: Sergey Bobylev / Sputnik / Profimedia

Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski bio je danas u Londonu u Velikoj Britaniji na sastanku sa liderima tri najveće evropske sile (Velika Britanija, Francuska i Njemačka) kako bi osmislili plan za dalje pregovore o američkom predlogu sporazuma za kraj rata u Ukrajini. Domaćin je bio premijer Velike Britanije Kir Starmer koji je pored Zelenskog ugostio i kancelara Njemačke Fridriha Merca i predsjednika Francuske Emanuela Makrona, a kako saznaje "Politiko", administracija američkog predsjednika Donalda Trampa neće prestati da forsira Zelenskog da preda Donbas "na tacni" Ruskoj Federaciji i njenom predsjedniku Vladimiru Putinu.

Današnji sastanak u Londonu trajao je nešto više od dva sata. Evropski lideri usaglasili su se sa Zelenskim da Evropa ostaje glavni saveznik Ukrajine uprkos svemu što se dešava u mirovnim pregovorima, naročito po pitanju odredbi predloga američkog sporazuma koje su "sporne" po Ukrajinu.

Šta Rusija traži od Ukrajine?

To se odnosi na predaju Donbasa. Visoki evropski zvaničnik je u izjavi za "Politiko" potvrdio stav Sjedinjenih Država.

"Što se tiče pitanja teritorije, Amerikanci su jednostavni: Rusija zahtijeva od Ukrajine da preda teritorije i Amerikanci misle da to mogu da ostvare. Amerikanci insistiraju da Ukrajina mora da napusti Donbas, na ovaj ili onaj način", rekao je anonimni visoki evropski zvaničnik koji je upoznat sa detaljima pregovora sve tri strane - Ukrajine, Rusije i Amerike.

Izvor: Shutterstock/Ivosar

Prema pisanju američkog lista, ukrajinska vojska kontroliše oko 30 odsto Donbasa. Takođe, Ukrajina zadržava svoj stav od ranije po pitanju Donbasa i generalno pregovora o teritorijama - da se u sporazum uvede da granice ostanu na aktuelnim linijama fronta što znači da Zelenski ne želi da preda Donbas "na tacni" ruskom predsjedniku Vladimiru Putinu.

"Najrealnija opcija jeste da se ostane tu gdje su trenutno. Međutim, Rusi pritiskaju Ukrajinu da preda teritorije", dodao je anonimni evropski zvaničnik.

Američki predsjednik Donald Tramp vjeruje da pregovori idu u dobrom smjeru. Nedavno je komentarisao aktuelnu situaciju.

"Rusija bi najviše voljela da zauzme cijelu zemlju. Ali mislim da im odgovara američki mirovni plan, ali nisam siguran da se on dopada Zelenskom. Njegovom narod se to dopada, ali on ga nije ni pročitao", rekao je Tramp obraćajući se medijima u nedelju 7. decembra u Vašingtonu.

Zelenski nije želio da komentariše ovu izjavu Trampa. Samo je kratko rekao za "Blumberg" da nikakav dogovor između Ukrajine i Sjedinjenih Država nije postignut.

Da podsjetimo, u utorak 2. decembra je u Moskvi Putin dočekao na sastanku Stiva Vitkofa, specijalnog američkog izaslanika, u vezi pregovora o kraju rata u Ukrajini. Sastanku je prisustvovao i Putinov savjetnik Jurij Ušakov koji je otkrio medijima da je sastanak bio produktivan i efikasan i da je trajao oko pet časova, a u međuvremenu je Vitkof razgovarao i sa predsjednikom Ukrajine Volodimirom Zelenskim koji neće prihvatiti glavni uslov Putina za kraj rata, a to je povlačenje ukrajinskih trupa iz Donbasa.