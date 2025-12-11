Socijalističku partija Španije potresa veliki skandal zbog ignorisanja pritužbi na se**ualno uznemiravanje visokih funkcionera, a premijer Pedro Sančez suočen je s pritiskom da preuzme odgovornost i sprovede hitne reforme.

Vladajuća Socijalistička partija Španije, već uzdrmana nizom korupcionaških afera i političkih neuspjeha, sada se suočava s optužbama da je ignorisala se**ualno neprimjereno ponašanje visokopozicioniranih članova. Kriza je dovela u pitanje feminističke principe stranke, a premijer Pedro Sančez našao se pod velikim pritiskom, piše The Guardian.

Kada je Pedro Sančez 2018. godine postao premijer, u svoj kabinet imenovao je 11 žena i šest muškaraca, poručivši da je njegova stranka "nedvosmisleno posvećena jednakosti" i da predstavlja odraz promjena u španskom društvu. Sedam godina kasnije, niz optužbi za se**ualno uznemiravanje, i način na koji je PSOE reagovao – naveo je neke članice stranke da zatraže hitnu akciju.

Ignorisane prijave i "računarska greška"

Problemi su počeli u julu, kada je Frasisko Salasar, zadužen za institucionalnu koordinaciju u kabinetu premijera, podnio ostavku. Njegov odlazak uslijedio je nakon što je portal elDiario.es objavio optužbe za se**ualno uznemiravanje koje su protiv njega iznijele članice PSOE-a.

Iako su tada izvori iz vlade tvrdili da je pokrenuta istraga, ali da nema zvaničnih prijava, nedavno je otkriveno da su interne pritužbe dvije članice stranke protiv Salasara bile ignorisane punih pet mjeseci. Stranka je priznala "nedostatak ažurnosti", pravdajući se greškom u kompjuterskom sistemu.

Tokom vikenda, Sančez je otpustio i Salasarovu bivšu desnu ruku, Antonija Ernandeza, zbog navodnog učestvovanja u zataškavanju. Ernandez negira optužbe, dok Salasar tvrdi da se ne sjeća ikakvih neprikladnih interakcija.

Skandal se širi

U srijedu je ostavku podnio i Hose Tome, visokopozicionirani političar PSOE-a iz provincije Lugo, nakon optužbi nekoliko žena za se**ualno neprimjereno ponašanje. Tome tvrdi da je žrtva "namještaljke".

Ugled stranke dodatno je narušen tokom ljeta, kada su se pojavili snimci bivšeg ministra saobraćaja Hosea Luisa Abalosa i njegovog pomoćnika Kolda Garsije Izagirea kako navodno komentarišu atribute se**ualnih radnica. Policijska analiza ukazuje da snimci nijesu lažirani.

Pritisak iznutra i kritike opozicije

Tri visokopozicionirane članice PSOE-a u autorskom tekstu za *El Pais* zatražile su "duboke transformacije koje garantuju potpunu, stvarnu i efikasnu jednakost". Bivša zamjenica generalnog sekretara stranke, Adriana Lastra, pozvala je PSOE da ispuni obavezu prema "nezavisnosti, bezbjednosti i slobodi žena" i da slučaj Salasar proslijedi tužilaštvu.

Sančez je preuzeo ličnu odgovornost za propuste u istrazi i poručio da će stranka podržati navodne žrtve ukoliko odluče da podnesu krivičnu prijavu.

Opozicione partije iskoristile su skandal kao argument protiv vladajućih. Lider Narodne partije (PP) Alberto Nunjes Fejho rekao je Sančezu u parlamentu: "Sada svi vide da, kada treba birati između zlostavljača i žrtve, birate zlostavljača." Lider ekstremno desne stranke Voks, Santjago Abaskal, optužio je Sančeza da "izmišlja više zapleta nego Netfliks".

Sančez uzvraća

Sančez je odgovorio da njegova vlada radi na zaštiti žena i postizanju većih ravnopravnosti, optuživši PP da preuzima reakcionarne stavove Voksa. "Feminizam svima nama daje lekcije – a meni prije svega", poručio je. "Razlika je u tome što mi preuzimamo odgovornost za greške i djelujemo. Vi se dodvoravate istorijskoj grešci zvanoj Voks."

Ironično, istog dana kada su razmjenjivane ove optužbe, visokopozicionirani funkcioner PP-a, Hose Injasio Landaluce, privremeno se povukao iz stranke nakon što je PSOE protiv njega podnio krivičnu prijavu zbog zloupotrebe javnih sredstava, trgovine uticajem i se**ualnog napada. I dalje ostaje senator i gradonačelnik Alhesirasa, ali napušta funkciju predsjednika lokalnog odbora PP-a, tvrdeći da je "apsolutno nevin".