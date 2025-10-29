Vozač kamiona poginuo je u teškoj saobraćajnoj nesreći u Zemunu kada je izgubio kontrolu nad vozilom i udario u autobus na liniji 45.

Izvor: MONDO/Uroš Arsić/Kurir/Damir Dervišagić

Teška saobraćajna nesreća dogodila se u ponedeljak 27. oktobra u Ugrinovačkoj ulici u Zemunu, a nastradala je jedna osoba.

Kako se saznaje, nesreća se dogodila kada je Ljubomir B. (71) vozač kamiona marke "MAN" izgubio kontrolu nad svojim vozilom i udario u autobus gradskog prevoza koji je saobraćao na liniji 45. Udarac je bio toliko jak da je vozač kamiona preminuo na licu mjesta prije dolaska Hitne pomoći.

Ljekari su mogli samo da konstatuju smrt nesrećnog čovjeka, a policija je obezbedila lice mjesta i obavila uviđaj.

Autobusom je upravljao S. A. (66) koji je, kako je potvrđeno, odmah podvrgnut alkotestu, a rezultati su pokazali da u trenutku nesreće nije bio pod dejstvom alkohola.

Istraga, koja bi trebalo da rasvijetli sve okolnosti ove nesreće, kao i da utvrdi razloge zbog kojih je vozač izgubio kontrolu nad kamionom, je u toku.

Tijelo vozača kamiona poslato je na obdukciju, koja bi trebalo da utvrdi da li je neki zdravstveni problem doveo do toga da nesrećni čovjek izgubi kontrolu, dok će najvjerovatnije biti vještačeno samo vozilo kako bi bilo utvrđeno da li je do nesreće došlo zbog eventualnog kvara.