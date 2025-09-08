Evakuisan je terminal 4 na aerodromu Hitrou u Londonu.

Izvor: YouTube/Screenshot/Geek Street travels

Terminal broj 4 aerodroma Hitrou u Londonu je evakuisan, sve Hitne službe su na terenu, javlja "Skaj Njuz". Portparol je rekao da je cio dio taj aerodroma zatvoren.

Riječ je, prema prvim informacijama, o mogućem incidentu sa opasnim materijama. Svim putnicima je savjetovano da ne idu do tog terminala.

Sve Hitne službe su na terenu. Svi ostali terminali rade normalno.

"Vatrogasci reaguju na mogući incident sa opasnim materijama u aerodromu Hitrou. Specijalizovane kipe su raspoređene kako bi sprovele procjenu na mjestu događaja. Dio aerodroma je evakuisan u sklopu mjera opreza", navodi portparol londonske vatrogasne brigade.