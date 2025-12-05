Premijer Mađarske Viktor Orban izjavio je da naredni dani mogu odlučiti hoće li rat u Ukrajini eskalirati bliže Evropi ili će se smiriti ukoliko pregovori između SAD i Rusije budu uspješni.

Izvor: Grigory Sysoev / Sputnik / Profimedia

Narednih dana će se pokazati da li će se rat između Rusije i Ukrajine približiti Evropi ili će se "plamen rata zauvijek smiriti", izjavio je danas premijer Mađarske Viktor Orban.

"Ako važni pregovori između SAD i Rusije budu uspješni, žar rata ce se smiriti i ljudi u Mađarskoj bi mogli lakše da dišu. Međutim, ako prevlada volja Evropljana, koji misle da rat treba da se nastavi i da ga treba riješiti na bojnom polju, a ne traženjem mira, rat bi se mogao proširiti bliže i prijetnja će rasti", rekao je Orban, prenosi MTI.

On je rekao i da oni koji imaju moć pregovaraju, oni koji je nemaju, razgovaraju, prenosi "Mađar nemzet".

"Rusi i Amerikanci pregovaraju, Evropljani su isključeni iz pregovora, oni radije razgovaraju", rekao je Orban.

Prema njegovim riječima nalazimo se u opasnom trenutku, ali i da smo u takvom "trenutku" neprekidno poslednje četiri godine.

"Bilo je razlika u raznim fazama. Međutim, naredni dani će odlučiti hoće li se rat približiti Evropi ili će se plamen rata ugasiti. Ako rusko-američki pregovori budu uspješni, biće manji (plamen). Nećemo biti van opasnosti, ali će rizik da bude manji. Ako prevlada volja Evropljana, rat bi mogao da nam se približi, a pretnja ratom da poraste", rekao je Orban.

Orban je rekao da će danas u Briselu nemački kancelar Fridrih Merc i zvaničnici EU pokušati da ubijede belgijskog premijera Barta de Vevera da uzme zamrznutu rusku imovinu i iskoristi je za finansiranje rata, kako bi se sukob na bojnom polju nastavio, ali da će, ukoliko se Belgijanci odupru, evropski lideri morati da priznaju da nema novca i da će podržati Amerikance u mirovnim pregovorima.

Orban je za Radio Košut rekao da su Belgijanci u posebnoj situaciji jer imaju zamrznutu rusku imovinu, a da evropski lideri zavaravaju građane da rat nije koštao ni penija, jer će sve biti pokriveno ruskim bogatstvom, prenosi "Mađar nemzet".

"A sada se ispostavilo da Belgijanci ne žele da rizikuju sa ovim, jer ako nastave s tim i ne mogu da plate Rusima u slučaju gubitka međunarodne parnice, biće uništeni", rekao je Orban.

Njemački kancelar Fridrih Merc danas će u Briselu razgovarati sa De Veverom i predsjednicom Evropske komisije Ursulom fon der Lajen, a kako su prenijeli nemački mediji u Četvrtak, glavna tema je zamrznuta ruska imovina.

"Mađarska će da tuži Evropsku komisiju ako zanemari veto na Rusiju"

Premijer Mađarske izjavio je da će ta zemlja da tuži Evropsku komisiju, ako zanemari veto Mađarske na planirane sankcije na kupovinu ruskog gasa i nafte.

"Brisel se igrao pogrešnim kockicama, kada je odlučio o zabrani kupovine ruske nafte i gasa, od čega je izuzet stav Mađarske i Slovačke, kao i trgovinska politika EU koja zavisi od glasanja", rekao je on za Radio Košut, prenosi MTI.

Prema njegovim riječima EK je zaobišla mađarski veto, što je, naglasio je, nezakonito.

"To je otvoreno kršenje vladavine prava. Iako je tužba duga ona neće riješiti naš problem. Mađarska mora da signalizira da je Evropska unija napustila vladavinu prava i zloupotrebljava svoju moć", rekao je Orban.

Komentarišući poslednje slučajeve korupcije u Ukrajini, on je rekao da je Brisel u teškoj situaciji jer " i njegova kuća gori".

"Ispostavilo se da je bivši drugi čovjek Evropske unije, bivši komesar za spoljne poslove, nešto uradio i da se dešavaju sumnjive stvari. Evropska unija je zaglavljena u korupciji, i to ne samo Komisija, već i Evropski parlament ima svoje korupcijske skandale, a očekuje se da kažu nešto pametno o korupciji u Ukrajini", rekao je Orban.

Naglasio je da se ista stvar dešava i u Ukrajini i u Briselu.

"Situacija nije laka za EK", zaključio je on.