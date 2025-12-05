Ovakve mjere su najavljene pošto je jedan muškarac iz Avganistana optužen da je u Vašingtonu pucao na dva pripadnika Nacionalne garde SAD.

Administracija predsjednika SAD Donalda Trampa će proširiti zabranu odnosno ograničenje ulaska u tu zemlju sa građana 19 na građane više od 30 zemalja, rekla je američka ministarka za unutrašnju bezbjednost Kristi Noem.

Ovakve mjere su najavljene pošto je jedan muškarac iz Avganistana optužen da je u Vašingtonu pucao na dva pripadnika Nacionalne garde SAD. Jedan od njih je preminuo, drugi je ranjen. Uhapšeni Avganistanac, koji je emigrirao u Ameriku poslije njenog povlačenja iz njegove zemlje 2021. godine izjasnio se da nije kriv.

Prethodno je u junu republikanska administracija SAD zabranila ulazak u SAD građanima iz 12 zemalja i ograničila pristup za građane iz još sedam. Nakon napada na gardiste, mjere prema ovim zemljama su pooštrene, a među njima su Avganistan, Somalija, Iran i Haiti.

Noem je ove sedmice preko društvenih mreža najavila obuhvatanje građana još zemalja, a jutros je razgovoru sa voditeljkom Foks njuz kanala Lorom Ingram dodala da predsjednik Tramp razmatra koje će zemlje biti dodate na spisak. Nove detalje nije iznijela, osim što je rekla da će takvih zemalja biti „preko 30“.

Ingram je pitala Noem da li se zabrana putovanja proširuje na 32 zemlje i koje će zemlje biti dodate na sadašnjih 19.

„Ne bih preciznije sa brojkama, ali je preko 30. A predsjednik nastavlja sa razmatranjem“, rekla je Noem.

Ministarstvo za unutrašnju bezbjednost nije odgovorilo na poslata novinarska pitanja kada bi ažurirana zabrana putovanja mogla da stupi na snagu i koje zemlje bi bile uključene.