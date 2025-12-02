Najava nove zabrane dolaska putnika iz, kako se navodi u objavi Kristi Noem "prokletih zemalja", dolazi samo nekoliko dana nakon što su prošle srijede u Vašingtonu upucana dva pripadnika Nacionalne garde.

Američka ministarka unutrašnje bezbijednosti Kristi Noem najavila je da će preporučiti zabranu putovanja i ulaska u SAD za nekoliko zemalja za koje tvrdi da "preplavljuju" Sjedinjene Države kriminalom. Noem je na društvenim mrežama objavila da se sastala sa predsjednikom Donaldom Trampom i odlučila da predloži "potpunu zabranu putovanja za svaku prokletu zemlju koja našu naciju preplavljuje ubicama, pijavicama i ljudima koji zavise od socijalnih povlastica", prenosi BBC.

Njenu objavu odmah su podelili i predsednik Tramp i Ministarstvo unutrašnje bezbijednosti (DHS) na svojim zvaničnim profilima. Za sada nije poznato na koje bi se zemlje predložena zabrana odnosila, niti kada bi mogla da stupi na snagu, ali iz DHS-a su poručili da će spisak uskoro biti objavljen.

Povod za nove mjere

Ova najava dolazi samo nekoliko dana nakon što su prošle srijede u Vašingtonu upucana dva pripadnika Nacionalne garde. Prije komentara o zabrani putovanja, Noem je istakla da je 100.000 avganistanskih državljana ušlo u SAD u okviru programa iz Bajdenove ere "Operacija dobrodošlice saveznicima" i poručila da će DHS temeljno preispitati postupak bezbjednosnih provjera.

Vlasti su osumnjičenog za pucnjavu identifikovale kao avganistanskog državljanina koji je u SAD stigao 2021. godine upravo kroz taj program, osmišljen za lokalno stanovništvo koje je sarađivalo sa američkim snagama tokom dvadesetogodišnjeg angažmana u Avganistanu. Prema imejlovima do kojih je došao CBS News, američki partner BBC-ja, osumnjičeni se nakon dolaska u SAD suočavao sa problemima mentalnog zdravlja.

Trampova administracija pooštrava politiku

Nakon pucnjave u kojoj je ubijena 20-godišnja Sara Bekstrom i teško ranjen 24-godišnji Endrju Vulf, Trampova administracija pojačala je mjere protiv imigranata. Guverner Zapadne Virdžinije Patrik Morisi izjavio je u ponedeljak da je Vulf u teškom stanju, ali da je medicinskim sestrama uspio da pokaže podignut palac.

U galeriji pogledajte fotografije pucnjave kod Bijele kuće:

Portparolka Bijele kuće Karolin Levit potvrdila je za Foks njuz da je Tramp još prije nekoliko mjeseci najavio zabranu putovanja za zemlje "trećeg svijeta i propale države", te da bi preporuka ministarke Noem to samo "proširila" na više država. Bijela kuća je 4. juna već navela 19 zemalja, uglavnom iz Afrike, sa Bliskog istoka i Kariba, koje bi se suočile sa potpunim ili djelimičnim imigracionim ograničenjima.

Nakon incidenta u Vašingtonu, obustavljeno je i odlučivanje o svim zahtjevima za azil. Direktor američke Službe za državljanstvo i imigraciju, Džozef Edlou, izjavio je da će obustava ostati na snazi "dok ne osiguramo da je svaki stranac provjeren i pregledan u najvećoj mogućoj mjeri". Edlou je dodao i da ga je Tramp zatražio da preispita zelene karte izdate osobama koje su u SAD stigle iz pomenutih 19 zemalja.

Sam Tramp je prošlog četvrtka otišao korak dalje, zaprijetivši da će "trajano pauzirati migraciju" iz svih "zemalja trećeg svjieta". U svojoj objavi za Dan zahvalnosti, za "društvenu disfunkciju u Americi" okrivio je izbjeglice i obećao da će ukloniti "svakoga ko ne predstavlja neto korist" za SAD.

Reakcije na oštre najave

Avganistanska zajednička koalicija u SAD objavila je saopštenje nakon napada u Vašingtonu, izrazivši saučešće porodicama žrtava i pozivajući na „sveobuhvatnu istragu“, uz naglasak da se radilo o činu pojedinca. Koalicija je takođe apelovala na američku vladu da ne odlaže niti obustavlja avganistanske imigracione zahtjeve.

"Dvadeset godina avganistansko-američkog partnerstva ne smije biti zaboravljeno", navodi se u saopštenju.

Ujedinjene nacije pozvale su SAD da poštuju međunarodne sporazume o tražiocima azila, izvijestila je novinska agencija Rojters.

