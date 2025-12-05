Administracija Donalda Trampa saopštila je u četvrtak da će skratiti period važenja radnih dozvola za izbjeglice, azilante i druge imigrante koji u SAD imaju određene pravne zaštite.

Izvor: Pool/ABACA / Shutterstock Editorial / Profimedia

Ova odluka se takođe odnosi i na imigrante koji čekaju odluku o azilu ili stalnom boravku u SAD, poznatom kao “green card”. Ti procesi inače traju godinama, prije svega zbog ogromnog broja neriješenih slučajeva.

Prema novim pravilima, služba za državljanstvo i imigraciju (USCIS) izdaće radne dozvole tim kategorijama maksimalno na 18 mjeseci, umjesto na sadašnji period od 5 godina.

U saopštenju, USCIS se pozvao na napad koji se prošle nedelje dogodio u Vašingtonu, navodeći da će promjena omogućiti agenciji da češće proverava i proverava bezbednosnu pozadinu imigranata prilikom obnavljanja dozvole za rad.

Osumnjičeni za taj napad, 29-godišnji Avganistanac Rahmanulah Lakanval, ušao je u SAD u septembru 2021. godine, tokom trajanja Bajdenovog predsjedničkog mandata, ali mu je zahtjev za azil odobren u aprilu 2025, nekoliko mjeseci nakon što je Donald Tramp ponovo stupio na dužnost kao predsjednik.

"Smanjenje maksimalnog roka važenja dozvola za zapošljavanje obezbijediće da oni koji žele da rade u Sjedinjenim Državama ne ugroze javnu bezbjednost niti promovišu štetne anti-američke ideologije", navodi se u izjavi direktora USCIS-a Džozefa Edloa.

"Nakon napada na pripadnike Nacionalne garde u glavnom gradu naše države, koji je izveo stranac kojeg je u ovu zemlju primila prethodna administracija, još je jasnije da USCIS mora redovno i češće provjeravati strance", dodao je Edlo.

Nova politika će se primjenjivati na zahtjeve za radne dozvole podnijete nakon 5. decembra, kao i na sve zahtjeve koji su već u procesu tog datuma.

Nakon prošlonedeljne pucnjave u Vašingtonu, u kojoj je ubijena pripadnica Nacionalne garde, a njen kolega teško ranjen. Trampova administracija dramatično je pooštrila pravila koja se tiču imigracionih procedura, drastično sužavajući mogućnosti da pojedini imigranti uđu ili ostanu u SAD na legalan način.

Administracija je "zamrzla" sve zahtjeve za azil usmjerene preko USCIS-a, zaustavila izdavanje viza i obradu imigracionih zahtjeva za sve državljane Avganistana, i obustavila sve procese legalne imigracije, uključujući ceremonije dodjele državljanstva, za državljane 19 zemalja sa Trampove "liste zabrane putovanja".

Zvaničnici SAD su u utorak rekli za CBS News da Trampova administracija razmatra proširenje te liste zabrane putovanja na ukupno 30 zemalja, takođe kao odgovor na pucnjavu u Vašingtonu.

(CBS News/Mondo)