Donald Tramp se obratio nakon što je dobio FIFA nagradu za mir.

Izvor: Sam Corum, PA Images / Alamy / Profimedia

Američki predsjednik Donald Tramp dobio je FIFA nagradu za mir tokom žrijeba za Svjetsko prvenstvo u fudbalu 2026. godine. Nagradu mu je urušio predsjednik FIFA Đani Infantino sa kojim je i došao, a američki predsjednik se obratio nakon dobijanja plakete.

"Ovo je jedna od najvećih časti u mom životu. Bilo je toliko različitih ratova koje smo okončali, u nekim slučajevima čak i prije nego što su oni izbili", ocijenio je američki predsjednik.

Da podsjetimo, Svjetsko prvenstvo 2026. održaće se po prvi put u tri države - Sjedinjenim Američkim Državama, Meksiku i Kanadi. Održaće se od 11. juna do 19. jula 2026. godine i po prvi put učestvovaće čak 48 reprezentacija.