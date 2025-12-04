NJemački proizvođač luksuznih automobila "Porše" planira da intenzivira program smanjenja troškova i zahtijeva dalekosežne ustupke od svojih radnika, prenose lokalni mediji.

Izvor: Profimedia

Kompanija, koja posluje u sastavu "Folksvagena", teško je pogođena američkim carinama i kolapsom tržišta luksuznih proizvoda u Kini.

Istovremeno, "Porše" je izvršio skup zaokret prema električnim vozilima, za kojima sada vlada slaba potražnja.

Novi rezovi fokusirani su na glavnu fabriku "Poršea" u Cufenhauzenu, sjeverno od Štutgarta, i na obližnji razvojni centar u Vajsahu, pišu listovi "Štutgarter nahrihten" i "Štutgarter cajtung".

Mjere koje se razmatraju uključuju izmještanje čitavih operativnih jedinica i projekata za vozila u inostranstvo putem "autsorsinga".

Planovi navodno uključuju ukidanje jednokratnih isplata i bonusa za jubilarne godišnjice zaposlenja, a biće umanjene i finansijske odredbe za penzije.

U planovima se pominju "smanjenje broja zaposlenih" i "eksterno preseljenje" usluga, kao i smanjenje broja pripravnika i zagarantovanih ponuda za zapošljavanje pripravnika.

Ostale mjere uključuju prilagođavanje aranžmana za rad od kuće i radnog vremena, kao i "povećanje fleksibilnosti", pišu listovi na osnovu dokumenata u koje su imali uvid.