XPeng X9 PowerX EREV minivan košta manje nego što očekujete i nudi impresivne performanse.

Izvor: XPeng

Kineska kompanija XPeng upravo je lansirala svoj prvi električni automobil sa produženim dometom (EREV), i to kakav. U pitanju je model X9 PowerX, a brojke su, blago rečeno, impresivne.

Novi minivan sa 7 sjedišta pokreće baterijski pogon, kojem u pomoć priskače benzinski motor. Početna cijena za X9 Max varijantu iznosi "svega" 309.800 juana - oko 37.750 eura, dok je za skuplju Ultra varijantu potrebno izdvojiti oko 40.000 eura. Naravno, EREV verzija je osjetno jeftinija od čisto električnog modela koji startuje od oko 43.800 eura, pa nema dileme da XPeng namjerava da odmah ugrabi veliki dio tržišta hibridnih MPV vozila.

Ono čime se XPeng X9 PowerX zaista ističe je nevjerovatna sposobnost da prelazi velike udaljenosti. Vozilo se može pohvaliti kombinovanim dometom od 1.602 km kada su rezervoar od 60 litara i baterija puni. To je brojka koja pobeđuje skoro svako vozilo na putu.

Sistem koristi litijum-gvožđe-fosfatnu (LFP) bateriju od 63,3 kWh koju isporučuje CALB, što je prilično veliki kapacitet za hibridni sistem. Da se bolje razumijemo: ova baterija daje X9 modelu impresivan čisto električni domet od 452 km (po CLTC standardu).

Izvor: XPeng

Baš zato je XPeng dizajnirao vozilo da radi na struju u 90 odsto situacija u vožnji. Pritom nikada ne mora da pokreće 1,5-litarski turbo motor za produženje dometa. Kada je potrebno, taj motor efikasno generiše energiju za bateriju sa maksimalnom efikasnošću proizvodnje od 3,6 Wh/l.

Novi X9 je izgrađen na ozbiljnoj tehnologiji. Koristi novi XPeng-ov Kunpeng Super Electric System i naprednu visokonaponsku arhitekturu od 800V. Ovaj sistem od 800V omogućava ultrabrzo punjenje, a iz kompanije obećavaju 313 km dometa za oko 10 minuta.

Postavka sa jednim motorom i pogonom na zadnje točkove pruža respektabilne performanse za veliki MPV. Motor isporučuje maksimalnu snagu od 210 kW (281 konjskih snaga) i 465 Nm obrtnog momenta. Ova snaga pomaže vozilu da ubrza iz mjesta do 100 km/h za ravno 8 sekundi.

Izvor: XPeng

Kako je u pitanju minivan, XPeng X9 nudi velike dimenzije i puno prostora u kabini. Dugačak je 5,32 metra, širok 1,99 metara i visok 1,78 metara, a leži na dugačkom međuosovinskom rastojanju od 3,16 metara.

Iznutra, novi X9 dobija izuzetno sposoban Qualcomm Snapdragon 8295P čip za svoj kokpit, komponentu koja se često nalazi u premijum EV modelima. Za funkcije potpomognute vožnje, X9 dolazi u dva nivoa. Jeftinija Max varijanta uključuje jedan Turing AI čip koji je razvio XPeng sa 750 TOPS računarske snage. Ultra varijanta utrostručuje performanse, sa tri Turing AI čipa za kombinovanih 2.250 TOPS.