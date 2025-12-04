Objavljene su do sada neviđene fotografije sa privatnog ostrva pokojnog se*sualnog prestupnika Džefrija Epstina, otkrivajući šokantne detalje unutrašnjosti njegovog imanja.

Izvor: House Oversight Committee

Fotografije i video-snimci koje su u srijedu objavili demokrate u Odboru za nadzor Predstavničkog doma otkrivaju dosad nepoznate detalje sa imanja pokojnog se*sualnog prestupnika Džefrija Epstina na njegovom ozloglašenom privatnom ostrvu, prenio je Independent.

Među objavljenim materijalom nalazi se i fotografija onoga što izgleda kao stomatološka stolica u sobi ukrašenoj bizarnim dekorativnim maskama lica ćelavih muškaraca, koje vise na zidovima. U drugoj prostoriji nalazi se tabla sa riječima "moć", "obmana" i "muzika". Na jednoj fotografiji može se vidjeti veliko kupatilo sa tušem prepuno kanti sa peškirima i ćebadima.

"Demokrate iz Odbora za nadzor dobile su fotografije i video snimke privatnog ostrva Džefrija Epstina koje predstavljaju jeziv pogled iza Epstinovih zatvorenih vrata. Uvjerite se sami. Nećemo prestati da se borimo dok ne okončamo ovo zataškavanje i ne obezbjedimo pravdu za preživjele", napisale su demokrate na X.

Nove fotografije i video snimci snimljeni su na Epstinovom ostrvu na Karibima, gdje je odvodio žene kao dio svog lanca trgovine ljudima u svrhu se*sualne eksploatacije.

Predstavnički dom ih je objavio istog dana kada su članovi Kongresa zahtjevali odgovore od državne tužiteljke Pam Bondi o tome kada će Trampova administracija objaviti kompletne Epstinove dosijee.

Kongres je usvojio, a predsjednik Donald Tramp je potpisao zakon, zakon kojim se zahteva da kompletni dosijei budu objavljeni u roku od 30 dana, što bi bilo u petak.

U pismu Bondi, koje je dobio NBC njuz, zakonodavci traže od državne tužiteljke da pojasni da li Ministarstvo pravde može da ispuni rok od 30 dana za objavljivanje dosijea ukoliko pronađu "bilo kakve nove dokaze, informacije ili proceduralne prepreke".

Demokrate iz Nadzornog odbora postavile su ukupno 10 fotografija i četiri video snimka koji prikazuju deo enterijera i eksterijera raskošnog imanja.

Epstin, nekada bogati finansijer, investirao je milione u Litl Sent Džejms, ostrvo na Američkim Djevičanskim Ostrvima koje je koristio kao privatno utočište - gdje je dovodio maloljetne djevojčice i mlade žene na ostrvo da ih se*sualno zlostavljaju.

Video snimci imanja prikazuju palme razbacane po prostranom imanju, koje okružuju više malih zgrada. Na jednom videu se vidi heliodrom koji se nalazi u blizini velikog bazena. Popločana staza od bazena vodi posjetioce do plaže.

Fotografije enterijera prikazuju dvije velike spavaće sobe, prostrano kupatilo, ono što izgleda kao kancelarija i veliko kupatilo sa tušem. Uz zid u velikoj tuš kabini naslagane su kante pune peškira i, čini se, dodatne posteljine. Na video snimcima spavaćih soba i njihovih kupatila, čini se da ima malo ličnih detalja osim bočica proizvoda za njegu kože.

Fajl sa fotografijama takođe uključuje krupne planove koji otkrivaju zagonetne, ali neobjašnjive detalje. Jedna prikazuje fiksni telefon sa imenima navedenim na dugmadima za brzo biranje: Daren, Rič, Majk, Patrik i Lari. Nekoliko drugih imena izgleda da je cenzurisano u telefonskom imeniku.

Još jedna detaljna fotografija prikazuje tablu, koja se nalazi u Epstinovoj kancelariji, na kojoj su ispisane razne riječi, uključujući "Moć", "Obmana", "Istina" i "Muzika".