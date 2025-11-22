Marjori Tejlor Grin bila je dugogodišnja Trampova saveznica, međutim nakon skandala sa Epstinom okrenula je leđa američkom predsjedniku, a sada i podnosi ostavku u Predstavničkom domu.

Izvor: YouTube/screenshot/Barbarian

Zastupnica iz savezne države Džordžije Marjori Tejlor Grin najavila je da će podnijeti ostavku na svoju poziciju u Predstavničkom domu, što je neočekivani razvoj događaja samo nekoliko dana nakon njenog javnog sukoba s predsjednikom SAD Donaldom Trampom.

Grin, koja je godinama bila jedna od Trampovih najistaknutijih MAGA saveznica, objavila je na društvenim mrežama video u kojem je najavila da će napustiti Predstavnički dom 5. januara 2026.

Iako je bila među najodanijim republikanskim braniocima američkog predsjednika u Kongresu, njeni uporni zahtjevi za objavljivanjem dokumenata vezanih za pokojnog pedofila Džefrija Epstina doveli su do žestokog raskola s Trampom, koji ju je u međuvremenu nazvao "izdajicom".

"Odbijam da budem ‘pretučena supruga’ koja se nada da će sve nestati i postati bolje", navela je Grin u objavi.

Okrenula leđa predsdniku zbog skandala

Tramp, koji je ranije zaprijetio da će podržati republikanskog protivkandidata na stranačkim izborima kako bi je uklonio s mjesta zastupnice, za ABC News je njenu ostavku nazvao "sjajnom viješću za zemlju".

"Ne želim da moj okrug mora da prolazi kroz bolne i mrzilačke izbore protiv mene, koje bi organizovao predsjednik za koga smo se svi borili, samo da bih na kraju pobijedila, dok će republikanci vjerovatno izgubiti na izborima na polovini mandata", poručila je Grin.

Grin je bila među najglasnijima koji su tražili objavljivanje Epstinovih dokumenata, pitanja koje je nekad snažno povezivalo Trampa i njegovu bazu, ali se u međuvremenu pretvorilo u izvor podjela. Američki predsjednik posljednjih mjeseci tvrdi da je riječ o distrakciji koju su iskoristili njegovi politički protivnici kako bi umanjili postignuća njegove administracije.

"Zalaganje za Amerikanke koje su silovane sa 14 godina, kojima se trgovalo i koje su iskorišćavane od strane bogatih i moćnih muškaraca, ne bi smjelo da rezultira time da me predsjednik, za kog sam se borila, naziva izdajicom i prijeti mi", napisala je Grin u pismu o ostavci.

Nagađa se o njenim budućim planovima

Iako je objavila odlazak iz Predstavničkog doma, američki mediji ranije su navodili da razmatra kandidaturu za neku drugu funkciju, bilo za guvernerku Džordžije ili za Senat. Američki predsjednik javno je komentarisao te ambicije, podsjetivši tokom njihovog sukoba na Truth Socialu da joj je ranije savetovao da ne ulazi u te trke zbog lošeg rejtinga u anketama.

Grin je u međuvremenu poručila da nema namjeru da se kandiduje ni za jednu od tih funkcija.

Prije javnog raskola, Tramp i Grin bili su bliski saveznici u promovisanju agende "America First". Grin je učestvovala u Trampovoj kampanji i bila među najgorljivijim republikancima koji su širili njegove tvrdnje da je pobijedio Džoa Bajdena na izborima 2020.

Njen odlazak dodatno će smanjiti ionako tanku većinu republikanaca u Predstavničkom domu, gdje drže samo nekoliko mandata više od demokrata. Kontrola nad donjim domom Kongresa biće jedan od ključnih političkih uloga na izborima na polovini mandata u novembru 2026.

Ko je Tejlor Grin?

Ona je izabrana za Kongres 2020. godine i brzo je postala moćna i glasna figura u Republikanskoj stranci. Za sebe je često govorila da je "ponosna Amerikanka, 100 odsto za život, za оружје i za Trampa".

Kada su je pitali o napadu na Kapitol, odgovorila je da bi izgrednici "pobijedili" i da bi bili naoružani da ih je ona organizovala. Nakon što je Bajdenova administracija njene komentare nazvala "opasnim i odvratnim", Tejlor Grin je rekla da se šalila.

Maske i vakcinaciju protiv koronavirusa upoređivala je s progonom Јевреја tokom Holokausta, prenosi Index. Na društvenim mrežama često je zagovarala primjenu nasilja nad demokratskim političarima i dovodila u sumnju zvaničnu verziju priče o 11. septembru, kao i masovne pucnjave u školama Parkland i Sendi Huk.

Podržala je QAnon, popularnu teoriju zavjere da Trampova administracija vodi tajnu borbu protiv zle globalne klike, uključujući demokratski pedofilski lanac.