Portparol Kremlja Dmitrij Peskov izjavio je danas da će odluka Evrope da umjesto ruskog gasa koristi skuplje izvore energije dodatno ubrzati gubitak njenog ekonomskog potencijala i dovesti do pada konkurentnosti Evropske unije.
"Na taj način Evropa sebe osuđuje na znatno skuplje energetske izvore, što će neminovno uticati na evropsku privredu i dovesti do smanjenja konkurentnosti. Time će se samo ubrzati proces koji se posljednjih godina već primjećuje - gubitak vodeće pozicije evropske ekonomije", rekao je Peskov, odgovarajući na pitanje o reakciji Kremlja na izjavu predsjednice Evropske komisije Ursule fon der Lajen da Evropa više neće zavisiti od ruskog gasa.
On je dodao da će, ukoliko EU u potpunosti odustane od ruskog gasa, biti upućena na druge izvore energije koji su skuplji, a često i znatno skuplji od ruskog gasa.
Evropski savjet saopštio je danas da je postignut dogovor sa Evropskim parlamentom o postepenom ukidanju uvoza ruskog gasa do 2027. godine, kao dio nastojanja da se okonča energetska zavisnost od Rusije.
Uredba predviđa pravno obavezujuću, faznu zabranu uvoza tečnog prirodnog gasa (LNG) i gasa putem gasovoda iz Rusije, sa potpunim prestankom uvoza LNG-a do kraja 2026. godine, dok će zabrana uvoza gasom iz gasovoda stupiti na snagu na jesen 2027. godine.
Kako je navedeno u saopštenju, ovim korakom EU teži da uspostavi otpornije i energetski nezavisno tržište, uz očuvanje sigurnosti snabdijevanja.
Privremeni sporazum sada moraju da potvrde Savet i Parlament prije njegovog konačnog usvajanja.
Udio ruskog gasa u ukupnom uvozu Evropske unije u oktobru iznosio je oko 12 odsto, što je značajno manje u poređenju sa približno 45 odsto prije izbijanja rata u Ukrajini 2022. godine.