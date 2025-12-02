Ruske snage su navodno zauzele i grad Vovčansku susjednom Harkovu.

Izvor: Twitter/zoranceran/printscreen

Ruska vojska je zauzela ukrajinski rudarski grad Pokrovsku istočnoj regiji Donjeck, koji je bio pod napadima oko godinu dana, rekao je sinoć novinarima portparol Kremlja Dmitrij Peskov.

Peskov je rekao da je predsjednik Vladimir Putin obaviješten. Nije bilo potvrde iz Kijeva.

Ruske snage su navodno zauzele i grad Vovčansku susjednom Harkovu. Tvrdnje se nisu mogle nezavisno provjeriti, iako je ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski tokom poseta Parizu rekao da se i dalje vode intenzivne borbe oko Pokrovska i u Harkovu.

Posmatrači sugerišu da bi ruska objava vojnih osvajanja mogla biti tempirana prije očekivane posjete američkog izaslanika Stiva Vitkofa Moskvi, dok Kremlj nastoji da pokaže napredovanje prije razgovora o mogućem mirovnom planu.