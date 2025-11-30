Više od 500 ljudi stradalo je u poplavama i klizištima nakon rijetke tropske oluje u jugoistočnoj Aziji.

Izvor: Printscreen/Twitter/@GabbbarSingh

Više od 500 ljudi poginulo je u poplavama i klizištima uzrokovanih obilnim kišama u tri zemlje jugoistočne Azije, saopštili su danas zvaničnici, dok su tokom vikenda nastavljeni napori da se pomogne desetinama hiljada raseljenih ljudi.

Indonezija, Malezija i Tajland trpe velika razaranja nakon što se rijetka tropska oluja formirala u moreuzu Malaka, izazvavši nedelju dana jakih kiša i snažnih udara vjetra.

U Indoneziji je poginulo 336 ljudi, u Tajlandu 170, a Malezija je prijavila dvije žrtve.

Olujom pogođeno preko 4 miliona ljudi

Spasilačke službe u zemljama jugoistočne Azije u nedelju još pokušavaju da pristupe mnogim poplavljenim područjima, čak i dok se voda povlači, a desetine hiljada ljudi evakuisano je u sve tri zemlje.

Više od 4 miliona ljudi pogođeno je olujom, skoro 3 miliona na jugu Tajlanda i 1,1 milion na zapadu Indonezije, prema zvaničnim podacima.

Odvojeno, preko Bengalskog zaliva, još 153 osobe poginule su u ciklonu u ostrvskoj državi Šri Lanka, saopštile su vlasti, dok se 191 osoba vodi kao nestala. Više od pola miliona stanovnika pogođeno je posledicama ciklona u cijeloj zemlji.