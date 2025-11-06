Veliko olujno nevrijeme pogodilo je Španiju, kiša i grad ne prestaju, a ulice su se pretvorile u bujične rijeke koje nose automobile i sve pred sobom.

Obilna kiša i grad pretvorili su ulice Španije u rijeke, u momentu kada je zemlju pogodila mega oluja Melisa. Stotine turista ostale su zaglavljene na aerodromima, a lokalno stanovništvo je bježalo da se skloni sa ulica i nižih terena.

Barselona na udaru vremenske nepogode

Grad Barselona je izdao upozorenje stanovnicima da ostanu u kućama. Oni su pozvani da preduzmu "ekstremne mjere opreza" i da ne putuju kroz pogođena područja.

Oluja je izazvala velike poremećaje na aerodromu El Prat u Barseloni, sa najmanje 47 otkazanih letova, kako domaćih tako i međunarodnih.

Vatrogasci su do 10 sati ujutru reagovali na 39 incidenata izazvanih obilnim padavinama, uključujući 16 spasilačkih akcija u liftovima zbog poplava ili nestanka struje.

U Badija del Valeu je evakuisana zgrada zbog opasnosti od urušavanja krova, a nekoliko stanovnika je moralo da bude spaseno iz svojih automobila.

Više rijeka u Katalonijije probilo nasipe, a video snimci na društvenim mrežama prikazuju poplavljene ulice u opštini Serdanjola del Vale i podzemne garaže potpuno su potopljene vodom.

Predsjednik Katalonije Salvador Ilja Roka pozvao je građane na maksimalnu opreznost i izbjegavanje putovanja i približavanja rijekama i nabujalim potocima.









Na Palma de Majorci grad i kiša skoro su zaustavili život na ostrvu, a odloženo je na desetine letova. Ljetovalište u Palmi je poplavljeno, a lokalno stanovništvo je bježalo i panično tražilo sklonište.

Na Ibici su obilne kiše izazvale saobraćajne incidente, uz jake grmljavinske oluje.









U Galiciji su zabilježeni talasi viši od pet metara, a brzina vjetra dostizala je 80 km/h. Oluja će, kako se predviđa, nastaviti da pogađa Španiju narednih dana, a najgore će biti u Andaluziji, Galiciji, Kataloniji i Aragonu.

Ovo je najnovija oluja koja je pogodila Španiju, nakon što je prošlog mjeseca mega oluja Alispogodila Kosta Blanku.

Prije godinu dana Valensijaje pretrpela katastrofalne poplave koje su odnijele više od 230 života i izazvale štetu od oko 17 milijardi eura. Stručnjaci upozoravaju da ovakvi ekstremni vremenski događaji postaju učestaliji zbog klimatskih promjena.

