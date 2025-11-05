Strašna oluja prijeti Sjevernoj Americi.

Izvor: Facebook/Neurje.si/Printscreen

Nad Atlantikom, sjeveroistočno od SAD, formirao se veoma snažan ciklon, koji je donio snažnu oluju uz veoma obilnu kišu i jake vjetrove od Njujorka do Bostona, uz vrlo viosoke plimne talase. Na otvorenom dijelu Atlantika udari vetra bili su preko 100 km/h.

U ovom času ovaj ciklon nastavio je put na sjeveroistok, sve više jača i pogodiće Novu Škotsku i Nju Faudlend u Kanadi. Na ovaj krajnji jugoistočni dio Kanade, ciklon će se obrušiti snagom uragana, iako je riječ o vantropskom ciklinu, jednom od najjačih ikada.

Vrijednost vazdušnog pritiska u centru ciklona iznad Nju Faudlenda spustiće se na nevjerovatnih 947 milibara, što će dovesti do ogromnog gradijenta vazdušnog pritiska i uraganskih vjetrova. Ciklon je danas doživio eksploziju, s obzirom na ekstremni pad vazdušnog pritiska.

Riječ je o bomba ciklonu, snage uragana. Ciklon će Novoj Škotskoj donijeti i do 100 litara kiše po kvadratnom metru, uz udare vetra od preko 100 km/h i talase visine i do 8 metara.

Moguće su poplave i bujice. Potom će se ciklon snagom uragana direktno obrušiti i preći preko Nju Faudlenda, uz vjetrove od 140 km/h, a na dijelu Atlantika nedaleko od obale očekuju se uraganski vetrovi od 200 km/h i talasi visine od 10 metara.

Uz obalno područje pašće više od 100 litara kiše po kvadratnom metru, a temperatura će se kretati oko 5 stepeni. Istovremeno, unutar kopna Nju Fudlenda očekju se obilne snežne padavine, uz olujne vjetrove i pravu mećavu, a palo bi i do pola metra snega.

Nevrijeme koje se očekuje biće opasno po ljudske živote i moglo bi da napravi i veliku materijalnu štetu. Ciklon će snagom uragana pogoditi i glavni grad kanadskog ostrva Nju Faudlend Sent Džons sa vjetrovima od 136 km/h i uz snažne pljuskove i višemetarske talase sa okeana.

Na najjačem udaru nevremena i ciklona naći će se cijela Nova Škotska i Nju Faudlend, naročito južni, istočni i sjeveroistočni djelovi. Podsjetimo, ovaj ciklon snage uragana došao je samo nekoliko dana nakon prolaska uragana Melise sa Kariba, koji je prošao tik uz jugoistočnu obalu Nju Faudlenda i Sent Džonsa, na svom putu ka sjeverozapadu Evrope gdje je danas stigao kao bivši uragan i snažan vantropski ciklon, ali i dalje snage uragana sa orkankom olujom.