Grčku je pogodila oluja Adel, a pojedini djelovi Atike našli su se pod vodom. Vlasti su apelovale na građane da budu posebno oprezni.

Skoro cijela Grčka će biti pogođena kišom i olujama tokom današnjeg dana, dok se poboljšanje vremena očekuje tek od nedelje.

Civilna zaštita je u stanju pune pripravnosti.

Ova snažna oluja, koja je potpuno paralisala djelove Atike, naterala je stanovnike da se snalaze kako znaju i umiju kako bi stigli na posao. Neki su čak i u viljuškarima prelazili poplavljene ulice.

Snimak je objavljen na Instagram stranici grčkainfo, a scena je istovremeno bila nevjerovatna i komična. Takođe, ovo je dokaz i koliko jedna jaka kiša može da poremeti cio grad.

Grmljavina, munje i lokalne oluje sa gradom pogađaju Atiku od zore, gdje se očekuje da će se pojave nastaviti do podneva, prenose grčki mediji. Nevrijeme je pretvorilo puteve u reke na Atici. Rano jutros, saobraćaj je bio prekinut u pojedinim ulicama zbog nakupljanja vode.

