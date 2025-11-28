Ukrajinske snage za bespilotne sisteme uništile su tri ruska protivvazdušna sistema vrijedna 60 miliona dolara i najavile intenzivnije udare u narednim nedeljama.

Izvor: EVGENY BIYATOV / SPUTNIK / PROFIMEDIA

Ukrajinske snage za bespilotne sisteme saopštile su da su uništile tri vredna ruska protivvazdušna sistema ukupne procijenjene vrijednosti oko 60 miliona dolara, Buk-M1, Buk-M2 i Tor-M2, tokom trodnevnog napada dronovima.

U saopštenju na Telegramu naveli su da su operateri iz bojne Asgard 412. brigade Nemesis, zajedno sa 12. centrom za specijalne namjene i specijalnom jedinicom "Kabul 9" iz Vojno-obaveštajne službe (HUR), pogodili tri važna cilja: sisteme Buk-M1, Buk-M2 i Tor-M2. Uništeni sistemi spadaju među najvredniju rusku opremu na ratištu:

Buk-M1 – mobilni sistem srednjeg dometa namijenjen obaranju aviona i krstarećih projektila.

Buk-M2 – novija verzija sa bržim radarom i većim dometom, često korišćena za zaštitu ključnih komandnih mjesta.

Tor-M2 – sistem kratkog dometa napravljen za presretanje dronova, preciznog oružja i niskoletećih projektila.

Zajedno čine važan dio ruskog protivvazdušnog štita. Njihov gubitak "znatno slabi" rusku odbranu strateških lokacija, poručile su ukrajinske snage. Napadi dolaze u trenutku kada Ukrajina sve češće izvodi dalekometne udare dronovima na Rusiju i okupirana područja.

U noći 28. novembra jedinica Madyar’s Birds, posebna bojna unutar ukrajinskih snaga za bespilotne sisteme, pogodila je i onesposobila naftnu rafineriju Saratov, jedno od ključnih ruskih energetskih postrojenja.

"Ono što slijedi biće intenzivnije i glasnije"

Zapovjednik jedinice Robert Brovdi najavio je da će se operacije pojačati u narednim nedeljama, posebno protiv ruske mreže goriva, nagoveštavajući udare kao odgovor na ruske napade na ukrajinsku energetsku infrastrukturu.

"Benzin postaje rijetka tečnost u močvarama, a gas i nafta lako se zapale. Sve ide prema potpunom mraku – hladnoj, dugoj zimi. Ono što sledi biće intenzivnije i glasnije", rekao je Brovdi u petak.

Dana 24. novembra snage za bespilotne sisteme pogodile su fabriku broma Perekop i veliku trafostanicu na okupiranom Krimu. Ranije, 13. novembra, Madyar’s Birds uništili su bazu u kojoj su bili stacionirani ruski jurišni dronovi "Orion" na Krimu.

Pripadnici 413. pukovnije "Raid" nedavno su pogodili i novo, rijetko rusko jurišno vozilo blizu granice Dnjepropetrovske i Donjecke oblasti, čime su poremetili planove Moskve da dublje uđe na ukrajinski teritorij.