Operacije spasavanja u Hong Kongu skoro su završene, a broj mrtvih je porastao na 94. Požar se brzo proširio zahvaljujući skelama od bambusa i zaštitnoj mreži.

Izvor: Nexpher Images / ddp USA / Profimedia

Operacije spasavanja u stambenom kompleksu u Hongkongu koji je u srijedu zahvatio požar "skoro su završene", saopštili su vatrogasci, dok je broj poginulih u petak rano ujutru dostigao 94, a na stotine ljudi se i dalje vode kao nestali.

Vatrogasne ekipe su u petak pretraživale nebodere, pokušavajući da pronađu preživjele posle ogromnog požara koji se proširio na sedam od osam solitera u jednom od najsmrtonosnijih požara u istoriji grada.

Tokom jutra, sve više porodica pristizalo je u zajednički centar kompleksa Kvong Fuk Estate, pored Vang Fuk Courta, kako bi identifikovali tijela izvučena iz spaljenih zgrada. Imena većine nastradalih još nisu objavljena u javnosti.

More video of the horrific fire in Hong Kong. At least 13 people have died and 15 others injured after flames swept through multiple blocks of a Tai Po housing estate today.



The buildings are still burning.pic.twitter.com/qXoVr0uyTI — Volcaholic (@volcaholic1)November 26, 2025

Timovi za spasavanje su davali prioritet stanovima iz kojih su tokom požara dobijali više od dvadesetak poziva upomoć, ali nijesu mogli da im priđu, rekao je Derek Armstrong Čan, zamjenik direktora hongkonških vatrogasnih službi. Dodao je da se operacija bliži kraju.

"Trudićemo se da obijemo i uđemo u sve stanove u sedam zgrada kako bismo bili sigurni da nema još žrtava" rekao je Čan.

Požar, koji je izbio u srijedu popodne, brzo se proširio kroz stambeni kompleks Vang Fuk Court u sjevernom okrugu Tai Po. Kompleks od osam solitera, u kojem živi više od 4.600 ljudi, bio je u renoviranju i bio je obavijen bambusovom skelom i zelenom mrežom, što je, prema procjenama, doprinijelo širenju vatre.

U petak ujutru požar je uglavnom bio pod kontrolom, mada su vlasti saopštile da u pojedinim stanovima i dalje ima plamena i da žele da spriječe njegovo dalje širenje i ponovno izbijanje u drugim djelovima zgrade.

Većina žrtava pronađena je u dvije od sedam zgrada zahvaćenih požarom, dok su preživjeli većinom spaseni iz ostalih objekata. Broj nestalih nije ažuriran još od četvrtka u ranim jutarnjim časovima, kada se procjenjivalo da ih ima više od 250.

Posebno kreirana veb-aplikacija prikupila je prijave porodica za svaku zgradu, identifikujući pojedinačne stanove i njihove stanare.

"41-godišnji muškarac nestao je u 16:45 sati" navodi se u jednoj prijavi iz bloka F, gde je požar počeo.

Njegova poslednja poruka bila je da je zarobljen na stepeništu između 25. i 26. sprata.

Druga prijava potvrđuje smrt 60-godišnjeg muškarca, 90-godišnje žene i 40-godišnjeg indijskog državljanina koji je živio sa njima kao kućni pomoćnik na 11. spratu. Osam spratova iznad, četvoro ljudi je navodno stradalo u jednom stanu.

Policija i antikorupcijska agencija istražuju uzrok požara. Tri osobe iz građevinske firme koja je radila na dugogodišnjoj obnovi kompleksa uhapšene su.

Zvaničnici su fokusirani na bambusovu skelu oko zgrade, kao i na zelenu mrežu koja ju je prekrivala, te na veoma zapaljivi stiropor koji je, kako je otkriveno, korišćen za oblaganje prozora liftova na svakom spratu.

Tragedija je podstakla zahtjeve za jačanje zakona o protivpožarnoj bezbjednosti u građevinskom sektoru.

"Ne postoji zakon koji propisuje obaveznu upotrebu materijala otpornih na vatru" rekao je Li Kvong Sing, predsjednik Hongkonškog instituta za bezbednosne prakse, prema navodima RTHK-a.

To je navedeno samo u uputstvima Ministarstva rada, pa mnogi ne poštuju pravila jer to nije protivzakonito, ali ako bi se ta uputstva pretvorila u obavezne propise, onda bi to bila sasvim druga priča.