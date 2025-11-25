Rusija se i dalje nije oglasila o mirovnom sporazumu za kraj rata u Ukrajini.

Izvor: Kremlin Press Office / Zuma Press / Profimedia

Ruska Federacija se i dalje zvanično nije oglasila o predlogu mirovnog sporazuma koji je Ukrajina danas načelno prihvatila. Prvobitni američki plan od 28 tačaka je odbačen i napravljena je nova, revidirana verzija, ali iz Rusije i dalje nema nikakvih komentara iako je odranije poznato da za Moskvu postoje sporne odredbe u tok dokumentu.

Kako je objasnio američki novinar Mark Stoun u blogu za "Skaj Njuz", pregovori o kraju rata u Ukrajini vode se u Abu Dabiju. Tamo se američki zvaničnik, čiji identitet nije poznat, sastao sa predstavnicima ruske i ukrajinske delegacije.

"Nemam ništa da kažem. Pratimo medijske izvještaje", kratko je rekao danas portparol Kremlja Dmitrij Peskov za ruske medije.

Šta Rusija misli o sporazumu koji je Ukrajina prihvatila?

Ono što je zanimljivo, prema informacijama Stouna, jeste da Rusija zvanično nije potvrdila da se njena delegacija nalazi u Abu Dabiju na pregovorima sa američkim i ukrajinskim predstavnicima. Što se tiče Amerikanaca, američki predsjednik Donald Tramp putuje u svoju vilu Mar-a-Lago na Floridi i tamo će ostati do kraja nedelje.

S obzirom da Ukrajina ima rok do četvrtka 27. novembra (Dana zahvalnosti u Sjedinjenim Državama), navodno bi ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski mogao da otputuje u Ameriku na novi sastanak sa Trampom, baš u Trampovu vilu na Floridi. Međutim, teško je očekivati da se to dogodi u naredna dva dana kada ističe prvobitni rok koji je Tramp dao Zelenskom sredinom prethodne nedelje.

Vidi opis Dok se čeka odgovor Putina, vode se tajni pregovori o Ukrajini: Sve oči uprte u drugi kraj svijeta Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Sergey Bobylev / Sputnik / Profimedia Br. slika: 16 1 / 16 Izvor: ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP / Profimedia Br. slika: 16 2 / 16 Izvor: ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP / Profimedia Br. slika: 16 3 / 16 AD Izvor: Sergey Bobylev / Sputnik / Profimedia Br. slika: 16 4 / 16 Izvor: Sergey Bobylev / Sputnik / Profimedia Br. slika: 16 5 / 16 Izvor: Andrew Harnik / Getty Images / Profimedia Br. slika: 16 6 / 16 AD Izvor: ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP / Profimedia Br. slika: 16 7 / 16 Izvor: ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP / Profimedia Br. slika: 16 8 / 16 Izvor: Andrew Harnik / Getty Images / Profimedia Br. slika: 16 9 / 16 AD Izvor: ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP / Profimedia Br. slika: 16 10 / 16 Izvor: Andrew Harnik / Getty Images / Profimedia Br. slika: 16 11 / 16 Izvor: Andrew Harnik / Getty Images / Profimedia Br. slika: 16 12 / 16 AD Izvor: Andrew Harnik / Getty Images / Profimedia Br. slika: 16 13 / 16 Izvor: ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP / Profimedia Br. slika: 16 14 / 16 Izvor: Andrew Harnik / Getty Images / Profimedia Br. slika: 16 15 / 16 AD Izvor: ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP / Profimedia Br. slika: 16 16 / 16

Da podsjetimo, američki predsjednik Donald Tramp ucijenio je ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog i dao mu je rok do Dana zahvalnosti, do četvrtka 27. novembra, da prihvati novi američki mirovni plan za kraj rata u Ukrajini. Zelenski smatra da je plan sporan po više tačaka jer se od Ukrajine očekuje da odustane od članstva u NATO pakt, kao i povlačenje trupa iz delova teritorija koje kontroliše, a u međuvremenu se plan izmenio.

Izbačeno je devet tačaka iz početnih 28. Rusiji se ne dopada član 14 o zamrznutim ruskim sredstvima i planu njihovog korišćenja, a najavljen je i novi sastanak Trampa i Zelenskog, ali nije preciziran tačan datum još uvijek.