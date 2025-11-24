Putinu se neće dopasti Trampov plan za zamrznuta ruska sredstva u Evropi.

Izvor: Valery Sharifulin / Zuma Press/Pool/ABACA / Shutterstock Editorial / Profimedia

Sjedinjene Američke Države javno su prikazale prethodne nedelje plan za kraj rata u Ukrajini, koji je objavio "Axios", ali taj predlog sporazuma o kraju rata se nije dopao Ukrajini i Evropi zbog čega je korigovan i sada se pojavio novi nacrt dokumenta u kom više nema 28 tačaka, već 19 jer je izbačeno devet spornih tačaka koje nisu odgovarale Ukrajini.

Ruski portal "Meduza" analizirao je razloge zašto ovaj predlog sporazuma za kraj rata u Ukrajini neće prihvatiti. Ni inicijalni od 28 tačaka, ni novu verziju, revidiranu, zbog nekoliko tačaka koje nisu odgovarale Ukrajini.

Novinari ruskog nezavisnog portala posebno su analizirali tačku 14. Riječ je o zamrznutoj ruskoj imovini i kako će se ona iskoristiti.

Vidi opis Tramp razbijesnio Putina planom za kraj rata u Ukrajini: Lavrov izvrijeđao Amerikance i najavio osvetu Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: YouTube/Screenshot/ RTS emisija Dozvolite - Zvanični kanal Br. slika: 6 1 / 6 Izvor: YouTube/Screenshot/ RTS emisija Dozvolite - Zvanični kanal Br. slika: 6 2 / 6 Izvor: YouTube/Screenshot/ RTS emisija Dozvolite - Zvanični kanal Br. slika: 6 3 / 6 AD Izvor: YouTube/Screenshot/ RTS emisija Dozvolite - Zvanični kanal Br. slika: 6 4 / 6 Izvor: YouTube/Screenshot/ RTS emisija Dozvolite - Zvanični kanal Br. slika: 6 5 / 6 Izvor: YouTube/Screenshot/ RTS emisija Dozvolite - Zvanični kanal Br. slika: 6 6 / 6 AD

Šta će se desiti sa zamrznutom ruskom imovinom?

Kako je navedeno u nacrtu američkog dokumenta, dio zamrznutih ruskih sredstava, oko 100 milijardi dolara, bilo bi uloženo u obnovu Ukrajine. Tu inicijativu predvode Sjedinjene Američke Države.

Od profita ovog projekta, Sjedinjene Države bi trebalo da dobiju 50 odsto.

Što se tiče Evrope, ona bi dodala 100 milijardi dolara. Taj novac bi se iskoristio za razvoj i obnovu Ukrajine.

Šta bi se desilo sa ostatkom zamrznute ruske imovine?

Ostatak bi bio uložen u specijalni rusko-američki investicioni fond koji bi se osnovao nakon završetka sukoba. Cilj ovog fonda jeste da se sprovode zajednički projekti u određenim područjima.

Šta spada u zamrznutu rusku imovinu?

Ruska centralna banka, kao i drugi nacionalni regulatori, uložila je novac u "pouzdanu" imovinu radi zaštite inflacije i rizika deviznog kursa. Prema procjenama koje su vršili brojni finansijski analitičari, zamrznuto je između 280 i 330 milijardi dolara, sve se čuva u Evropskoj uniji.

Od početka rata u Ukrajini (24. februar 2022. godine), Ruska Federacija je u Sjedinjenim Državama držala svega šest odsto svojih rezervi. Procjena je, prema nezvaničnim i nepotvrđenim informacijama, da je tamo zamrznuto oko pet milijardi dolara.

Šta Rusija misli o planu koriščenje njene zamrznute imovine?

Prije nešto više od nedelju dana, u periodu kada je i objavljen inicijalni američki plan za kraj rata u Ukrajini, Rusija je odbacila ovaj predlog, odnosno taču 14 koja je sporna za nju. Ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov je koristio čak i teške riječi.

"Ovo je banditsko ponašanje", ocenio je Lavrov i zaprijetio zapadu recipročnim mjerama.

Vidi opis Tramp razbijesnio Putina planom za kraj rata u Ukrajini: Lavrov izvrijeđao Amerikance i najavio osvetu Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Sergey Bobylev / Sputnik / Profimedia Br. slika: 16 1 / 16 Izvor: ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP / Profimedia Br. slika: 16 2 / 16 Izvor: ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP / Profimedia Br. slika: 16 3 / 16 AD Izvor: Sergey Bobylev / Sputnik / Profimedia Br. slika: 16 4 / 16 Izvor: Sergey Bobylev / Sputnik / Profimedia Br. slika: 16 5 / 16 Izvor: Andrew Harnik / Getty Images / Profimedia Br. slika: 16 6 / 16 AD Izvor: ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP / Profimedia Br. slika: 16 7 / 16 Izvor: ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP / Profimedia Br. slika: 16 8 / 16 Izvor: Andrew Harnik / Getty Images / Profimedia Br. slika: 16 9 / 16 AD Izvor: ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP / Profimedia Br. slika: 16 10 / 16 Izvor: Andrew Harnik / Getty Images / Profimedia Br. slika: 16 11 / 16 Izvor: Andrew Harnik / Getty Images / Profimedia Br. slika: 16 12 / 16 AD Izvor: Andrew Harnik / Getty Images / Profimedia Br. slika: 16 13 / 16 Izvor: ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP / Profimedia Br. slika: 16 14 / 16 Izvor: Andrew Harnik / Getty Images / Profimedia Br. slika: 16 15 / 16 AD Izvor: ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP / Profimedia Br. slika: 16 16 / 16

Šta je izmijenjeno u američkom predlogu plana za kraj rata u Ukrajini?

Prema riječima Bevca, izbačene su tačke koje se tiču rusko-američkih odnosa koje nisu uključivale Ukrajinu. Ukrajina se borila da se ta tačka izbaci da ne bi Zelenski potpisao dokument u kom postoji tačka koja nema veze sa njegovom državom.

Takođe, izbačen je član o pitanju članstva Ukrajine u NATO pakt. To je jedan od ključnih zahtjeva ruskog predsjednika Vladimira Putina, a u ovom dokumentu sada više nema te odredbe.

Ukrajina je poručila na pregovorima u Ženevi da je spremna da pregovara sa svima, čak i sa Rusijom, o postojećim linijama fronta. Ono što ne žele i strogo odbacuju kao ideju je mogućnost razmjena teritorija.

Da podsjetimo, američki predsjednik Donald Tramp ucijenio je ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog i dao mu je rok do Dana zahvalnosti, do četvrtka 27. novembra, da prihvati novi američki mirovni plan za kraj rata u Ukrajini. Zelenski smatra da je plan sporan po više tačaka jer se od Ukrajine očekuje da odustane od članstva u NATO pakt, kao i povlačenje trupa iz djelova teritorija koje kontroliše, a u međuvremenu se plan izmijenio, ali nije poznato i dalje koje odrebde sporazuma su izbačene ili izmijenjene.