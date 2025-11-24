Ukrajinske snage navodno su oslobodile centar Pokrovska, strateški važnog grada u Donbasu, dok se operacije čišćenja i dalje nastavljaju, saopštio je komandant.

Izvor: Maciek Musialek / AFP / Profimedia

Ukrajinske snage navodno su istjerale ruske trupe iz centra Pokrovska, strateški važnog industrijskog i logističkog čvorišta u istočnoj regiji Donbas, zadavši značajan udarac velikoj ruskoj ofanzivi koja je pokrenuta prije skoro godinu dana, piše Kyiv Post.

U saopštenju objavljenom u nedelju, 7. Vazdušno-jurišni korpus Oružanih snaga Ukrajine (OSU) potvrdio je da su jurišni pešadijski timovi, uz podršku dronova i topništva, očistili ključne djelove grada, uključujući željezničku stanicu, Pedagoški fakultet i centralni Soborni trg – od snaga Kremlja. Operaciju je predvodila 425. Jurišna pješadijska pukovnija, elitna jedinica obučena za urbano ratovanje, koju ukrajinsko zapovjedništvo često koristi kao "vatrogasnu brigadu" na najkritičnijim sektorima ratištu. Major Valentin Manko, komandant jurišnih jedinica, izjavio je da su borbeni timovi "očistili centar Pokrovska". Naglasio je da je najveći teret podnijela 425. pukovnija, ali da su u pobjedi učestvovali i timovi specijalnih operacija i druge vazdušno-jurišne jedinice, uključujući padobrance iz 25. Vazdušno-desantne brigade.

Manko je dodao da se patrole i napadi s ciljem čišćenja zgrada od preostalih ruskih vojnika nastavljaju i da su "namjerni i precizno planirani". "Centar grada je očišćen", poručio je. "Molim cijelu zemlju da se moli za naše jurišne jedinice i podrži ih dok nastavljaju svoju misiju."

Izvor iz 425. Jurišne pješadijske pukovnije potvrdio je za Kyiv Post da se operacije čišćenja nastavljaju, ali je odbio da otkrije detalje. Više ukrajinskih medija pripisalo je zasluge za oslobađanje centra grada upravo ovoj pukovniji. Prema izvještajima, ruske trupe i dalje se nalaze u južnim kvartovima Pokrovska, gdje operacije čišćenja napreduju sporije.

Operater drona raspoređen u tom sektoru izjavio je za Kyiv Post da je prisustvo ukrajinskih bespilotnih letjelica snažno te da ruske snage u gradu ne mogu primiti pojačanja. Iz 7. Vazdušno-jurišnog korpusa takođe su naveli da su ukrajinskim napredovanjem preostale ruske trupe u centru grada ostale izolovane i odsječene od snabdijevanja hranom i municijom.

Ukrajinska državna agencija Hromadske u ponedjeljak je, pozivajući se na vojnike na terenu, izvijestila da su preostale ruske trupe pod stalnim pritiskom ukrajinskih pješadijskih odreda te FPV i bombarderskih dronova. Navodi se da se ruske snage "ne mogu ukopati", a Manko je njihovu situaciju opisao kao "veoma tešku".

Rusko Ministarstvo odbrane u svom jutarnjem izvještaju nije direktno spomenulo borbe u Pokrovsku, već je navelo da su ruske trupe "odbranile" osam napada koje su izvele ukrajinska 425. Jurišna pukovnija i 81. i 95. Vazdušno-jurišna brigada.

S druge strane, Generalštab ukrajinske vojske (AGS) opisao je borbe u Pokrovsku kao izuzetno značajne, navodeći da se gotovo trećina svih sukoba na cijelom ratištu u posljednja 24 sata odvijala upravo u tom sektoru. AGS je saopštio da su svi ruski napadi odbijeni i da je situacija generalno stabilna.

Podsjećamo, stotine ruskih pješaka infiltrirale su se u južne i centralne delove Pokrovska krajem septembra i početkom oktobra, koristeći loše vremenske uslove koji su prizemljili ukrajinske dronove. Time su ugrozile ukrajinske linije snadbijevanja i doveli u pitanje kontrolu Kijeva nad gradom. Zbog ozbiljnosti situacije, ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski i komandant Oružanih snaga Oleksandr Sirski lično su posjetili branioce u novembru.

Kao odgovor na rusku infiltraciju, Ukrajina je krajem oktobra i početkom novembra na to područje rasporedila veteranske pješadijske jedinice. Iz 7. Jurišnog pešadijskog korpusa tvrde, bez pružanja dokaza, da su tokom novembra u operacijama čišćenja ubili ili ranili 378 ruskih vojnika i zarobili nekoliko njih.

U ponedjeljak je ukrajinska 3. pukovnija za specijalne operacije izvijestila da su njeni pripadnici u nedavnom napadu zauzeli rusku utvrdu, eliminisali i zarobili ruske vojnike, te se probili do izolovane ukrajinske jedinice kako bi evakuisali ranjene.

Ipak, ne potvrđuju svi izvori ukrajinski napredak. Poslanica Hanna Maliar, poznata kao kritičarka generala Sirskog, u nedjelju je dovela u pitanje tačnost tvrdnji o zauzimanju centra grada, navodeći da "nezavisni civilni stručnjaci vide okružene ukrajinske trupe i izdaju". Nezavisna posmatračka grupa DeepState na svojoj karti u nedjelju uveče nije prikazala značajne promjene na ratištu, uprkos vijestima o ukrajinskoj kontroli centra.

Američka mreža CBS, pozivajući se na neimenovanog američkog zvaničnika, izvijestila je: "Zvaničnik je naznačio da ruski napredak u istočnom frontovskom gradu Pokrovsku, koji je logističko središte za Ukrajinu, nije bio pozitivan znak za odbrambene izglede Kijeva."

Ukrajinski vojni bloger Bohdan Myroshnykov pozvao je na oprez, upozoravajući da bitka još nije gotova:

"Zadržimo svi prijateljsku tišinu o Pokrovsku. Molim vas. Sve je malo drugačije od onoga kako to neki hiper-vatreni žele prikazati. Cijena svake preuranjeno objavljene informacije može koštati života i zdravlja naših vojnika", napisao je Myroshnykov na Telegramu.