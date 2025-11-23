Tramp je nedavno dao rok Ukrajini: da se izjasni o planu do četvrtka, dok ruski predsjednik Vladimir Putin kaže da ovaj dokument može predstavljati osnovu za kraj rata.

Mirovni pregovori o Ukrajini biće održani danas u Ženevi, a prisustvovaće delegacije Amerike, Ukrajine, kao i pojedinih evropskih zemalja. Volodimir Zelenski je na razgovore poslao svoje ključne ljude, u nadi da će uspjeti da promene određene tačke plana koji je skovao Vašington.

Plan u 28 tačaka uglavnom odgovara Rusiji i Vladimiru Putinu, a praktično predstavlja kapitulaciju Ukrajine, ali i novu noćnu moru za Evropu.

Ukrajina se suočava sa nezamislivim pritiscima, rekao je predsjednik te zemlje Volodimir Zelenski, nakon što je objavljen Trampov plan u 28 tačaka, koji podrazumijeva da se Ukrajina odrekne dijela svoje teritorije i članstva u NATO.

Tramp je nedavno dao rok Ukrajini: da se izjasni o planu do četvrtka, dok ruski predsjednik Vladimir Putin kaže da ovaj dokument može predstavljati osnovu za kraj rata.

Rubio priznao da su Rusi pravili plan?

Uoči pregovora došlo je do skandala oko mirovnog plana, zbog čega je Trampu pao mrak na oči.

Naime, američki državni sekretar Marko Rubio navodno je senatorima priznao da mirovni plan nisu skovali Amerikanci, već Rusi, koji su ga samo proslijedili Vašingtonu.

Pregovori o Ukrajini u Ženevi

Savjetnici za nacionalnu bezbjednost zemalja E3 - Francuske, Njemačke i Velike Britanije sastaće se danas u Ženevi sa zvaničnicima Evropske unije, Sjedinjenih Američkih Država i Ukrajine kako bi razgovarali o američkom predlogu mirovnog plana za Ukrajinu, potvrdili su u subotu zvaničnici, preneo je Rojters.

Izvor iz njemačke vlade je na marginama samita G20, koji se održava u Johanesburgu, rekao je za Rojters da je nacrt evropskog mirovnog plana, koji je zasnovan na američkom predlogu, poslat Ukrajini i američkoj administraciji.