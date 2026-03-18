Nakon sprovedene istrage, Više državno tužilaštvo u Podgorici podiglo je optužnicu protiv Luke Ražnatovića zbog krivičnog djela ubistvo u pokušaju, izvršeno na štetu V.M..

“Optužnicom se okrivljenom stavlja na teret da je dana 21.9.2025. godine u Rijeci Crnojevića, pokušao da liši života oštećenog V.M., na način što je, nakon tuče oštećenom zadao pet udaraca nožem u predjelu grudnog koša i na taj način mu nanio teške tjelesne povrede”, navodi Više državno tužilaštvo.

Optužnica je, sa predlogom za produženje pritvora, dostavljena Višem sudu u Podgorici na postupanje.