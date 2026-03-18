Rukometna reprezentacija Crne Gore u dvomeč sa Finskom, u drugoj fazi kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo, ulazi jača za Nebojšu Simića. Golman "lavova" je u aprilu prošle godine pokidao prednje ukrštene ligamente koljena, pa je propustio Evropsko prvenstvo, koje je nedavno održano u Danskoj, Norveškoj i Švedskoj.

Osim Simića u reprezentaciju se, takođe nakon teške povrede i kidanja prednjih ukrštenih ligamenata, vratio i drugi golman, Nikola Matović, kao i Aleksandar Bakić, kojeg iz zdravstvenih razloga nije bilo na rukometnom Euru.

A "lavove" u četvrtak (17.30) i u nedjelju (18) protiv Finske očekuju mečevi druge faze kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo. Prvi duel je u Vanti, a revanš u Podgorici. Bolji iz ovog duela će u baražu igrati protiv Slovenije.

“Imamo ulogu favorita u ta dva duela, pa Finci ulaze rasterećeno. Već smo igrali jedni protiv drugih, poznajemo se. Moramo maksimalno ozbiljno da shvatimo ova dva meča i da pokažemo drugačiju sliku od Evropskog prvenstva, gdje nije bilo dobro", rekao je Simić uoči mečeva sa Finskom.

U reprezentaciji je došlo i do određenih promjena.

“Reprezentacija je podlegla nekim promjenama. Neki igrači koji su dugo godina igrali više nisu tu. Dok sada dođu novi momci, dok se sve to malo integriše trebaće vremena i strpljenja. Nadam se da je to Evropsko prvenstvo bilo samo jedan prvi korak, da će kroz ove naredne utakmice biti sve bolje i bolje."

"Lavovi" su se okupili u ponedjeljak, nema vremena za uigravanje.

“Nemamo prostora za uigravanje, moramo odmah da pokažemo pravo lice i da tamo odigramo utakmicu na visokom nivou. Igramo ozbiljnu utakmicu. Prethodnog puta, kada smo u baražu za Svjetsko prvenstvo igrali protiv Italije, kada je utakmica krenula po zlu moglo je da bude preko 10 razlike. Uspjeli smo da se vratimo na šest, pa smo probali kod kuće. Jako je nepovoljno kada krene da se gubi na strani, krene i publika. A onda zbog druge utakmice moraš da gledaš gol-razliku", prisjetio se Simić košmarnih mečeva protiv Italije u baražu za prethodno Svjetsko prvenstvo.

Ako eliminišu Finsku, "lavovi" će u baražu igroti protiv Slovenije.

"O Sloveniji ćemo razmišljati, ako zaslužimo da o njima razmišljamo. Treba prvo dobiti Fince, koji nisu došli da izgube. Nadam se da ćemo ih pobijediti i da ćemo onda razmišljati o Sloveniji. Sa njima igramo često, nema nepoznanica, ali sada fokus treba da bude na duele sa Finskom", poručio je Simić.

Povratak Simića mnogo znači za našu reprezentaciju. Nakon duge pauze, zbog koje je propustio Evropsko prvenstvo, čuvar mreže je opet na raspolaganju selektoru Didijeu Dinaru.

"Bilo mi je teško. Nisam navikao na to, dugo igram, nisam preskakao prvenstva i utakmice. Kad sam imao neke povrede, poput one kad mi je pukao list, igrao sam s tom povredom na Evropskom prvenstvu. Baš mi je bilo čudno, uvijek razmišljam da sam bio tu da li bih mogao da pomognem, jesam li mogao nešto više. Žao mi je što nisam bio tu kad se Mirko Radović oprostio, kad je fizioterapeut Andrija otišao. To su meni dragi ljudi, nisam ih ispratio i žalim što nisam bio sa njima, ali to je život. Nadam se da više neću propuštati takmičenja", zaključio je Nebojša Simić.