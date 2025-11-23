Prema Srpskom tužilaštvu, Jezdimir i njegova supruga su između 2021.i 2023.godine primili preko 1,3 miliona dolara iz Njemačke koristeći firmu koja je registrovana u Ekvadoru.

Izvor: MUP Srbije

Antikorupcijski sud u Ekvadoru osudio je Srđana Jezdimira koji ima i državljanstvo Srbije i državljanstvo Ekvadora, zajedno sa trojicom Ekvadoraca, na deset godina zatvora zbog pranja novca stečenog od međunarodnog šverca narkoticima. Prema navodima tužilaštva, preko firmi su oprali oko 11,9 miliona dolara.

Sud je naložio i likvidaciju tri firme koje su korišćene za pranje novca "Vivo Pro Vobis S.A.", "Servi Seguridad Servised Cia. Ltda." i "Bomcamarao S.A.".

Sa Srđanom Jezdimirom su osuđeni i Ekvadorka Aleksandra Dominga F.O, Ekvadorac Vilson Andres M.F. i Ekvadorka Karen Natali A.H.

Takođe, naloženo je i oduzimanje imovine: luksuznih i blindiranih vozila, mašine, elektronske opreme, nekretnine i 89 hektara zemljišta, preduzeća koje se bave koja se bave uzgojem škampa.

Prema tužilaštvu, Jezdimir i njegova supruga su između 2021.i 2023.godine primili preko 1,3 miliona dolara iz Njemačke koristeći firmu koja je registrovana u Ekvadoru. Kroz njih su zatim "opravdali" kupovinom zemljišta, vozila i fabrike za uzgoj škampa. Cilj je bio da legalizuju novac koji potiče od međunarodne trgovine kokainom.

Tužioci su u postupku imali 76 svedoka, 176 dokumentovanih dokaza, nalaze o uplatama iz Evrope i kolumbijskih kartela, dokaze da su firme bile fiktivne, bez stvarnog poslovanja.

Presuda je donijeta uz obrazloženje da je organizovana krupa kombinovala transfer novca iz Evrope i prihode od prodaje droge, a zatim ih "prala" ulaganjem u ekvadorsku privredu.