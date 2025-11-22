Tramp otkrio da novi američki plan za kraj rata u Ukrajini nije poslednja ponuda za prekid sukoba na istoku Evrope.

Izvor: TOM BRENNER / AFP / Profimedia

Američki predsjednik Donald Tramp izjavio je danas u razgovoru sa američkim novinarima da njegova "ponuda" Ukrajini za kraj rata nije poslednja. Objasnio je šta to konkretno znači nakon što Ukrajina ima dok do Dana zahvalnosti da prihvati plan od 28 tačaka.

"Ne, ovo nije poslednja ponuda. Voljeli bismo mir, to je trebalo odavno da se desi.

Rat Ukrajine sa Rusijom nikada nije trebalo da se dogodi. Da sam ja bio predsjednik, nikad ne bi izbio rat.

Pokušavamo da ga okončamo. Na jedan ili drugi način, moramo da ga okončamo", započeo je Tramp.

Potom je dao komentar koji nije pojasnio i mnoge prisutne predstavnike medija je zbunio. Sličnu stvar izgovorio je u petak 21. novembra nakon sastanka sa novim gradonačelnikom Njujorka Zohranom Mamdanijem.

"Onda on može da nastavi da se bori svim srcem", naveo je Tramp, ali nije precizirao na koga misli, da li na Putina ili na Zelenskog, prenosi "Skaj Njuz".

Pretpostavlja se da je mislio na ukrajinskog predsjednika s obzirom da je u petak u obraćanju rekao da "Zelenski mora da prihvati novi plan za kraj rata" ili da nastavi da se bori bez američke podrške. Međutim, nije bio jasan na kraju ovog obraćanja, više detalja znaće se uskoro.

Da podsjetimo, američki predsjednik Donald Tramp ucenio je ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog i dao mu je rok do Dana zahvalnosti, do četvrtka 27. novembra, da prihvati novi američki mirovni plan za kraj rata u Ukrajini. Zelenski smatra da je plan sporan po više tačaka jer se od Ukrajine očekuje da odustane od članstva u NATO pakt, kao i povlačenje trupa iz djelova teritorija koje kontroliše.