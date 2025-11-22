Ukrajini prijeti gori sporazum o kraju rata ako ne potpiše aktuelni američki.

Izvor: Youtube/printscreen/The White House

Visoki američki zvaničnici saopštili su svojim NATO saveznicima da Sjedinjene Države nameravaju da izvrše još veći pritisak na Ukrajinu i njenog predsjednika Volodimira Zelenskog da potpiše još gori sporazum ako sada ne pristane na aktuelni američki plan koji podrazumijeva 28 tačaka, piše "Gardijan". Američki predsednik Donald Tramp dao je rok Ukrajini do Dana zahvalnosti da pristane na plan koji bi trebalo da dovede do kraja rata Ukrajine i Rusije.

Sekretar američke vojske Den Driskol je bio u posjeti Kijevu i o ovome je obavijestio ambasadore NATO zemalja. Naveo je da sporazum mora da bude potpisan što prije, dok je Tramp danas rekao da "aktuelna ponuda nije konačna".

"Nijedan sporazum nije savršen, ali mora biti postignut prije nego kasnije", rekao im je on prema informacijama britanskog lista.

Da podsjetimo, američki predsjednik Donald Tramp ucenio je ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog i dao mu je rok do Dana zahvalnosti, do četvrtka 27. novembra, da prihvati novi američki mirovni plan za kraj rata u Ukrajini. Zelenski smatra da je plan sporan po više tačaka jer se od Ukrajine očekuje da odustane od članstva u NATO pakt, kao i povlačenje trupa iz djelova teritorija koje kontroliše.