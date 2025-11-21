Putin komentarisao Trampov plan za kraj rata u Ukrajini.

Izvor: Sergey Bobylev / Sputnik / Jason Bye / News Licensing/Profimedia

Predsjednik Ruske Federacije Vladimir Putin obratio se na ruskom Savjetu bezbjednosti kada je govorio o mnogim temama, a osvrnuo se i na novi američki plan za kraj rata u Ukrajini. Ukrajina ima rok do Dana zahvalnosti da prihvati 28 tačaka američkog predsjednika Donalda Trampa, a Putin smatra da je plan "dobar".

"Rusija je dobila američki plan za kraj rata u Ukrajini od 28 tačaka. Plan može da posluži kao baza za konačni dogovor, ali sam sadržaj dokumenta nije pregovaran sa Rusijom.

O Trampovom planu se razgovaralo pre našeg sastanka na Aljasci. Ruska delegacija je potvrdila da se tada složila sa američkom stranom tokom samita u Enkoridžu na Aljasci.

Rusija je spremna za mirovne pregovore. Istovremeno, Rusija je zadovoljna dinamikom kojom teče 'specijalna vojna operacija' ", objasnio je ruski predsjednik, prenosi "Skaj Njuz".

Vidi opis Prve riječi Putina o novom planu za kraj rata u Ukrajini: Zelenskom curi vrijeme nakon ucjene Trampa Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Sergey Bobylev / Sputnik / Profimedia Br. slika: 7 1 / 7 Izvor: ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP / Profimedia Br. slika: 7 2 / 7 Izvor: ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP / Profimedia Br. slika: 7 3 / 7 AD Izvor: Sergey Bobylev / Sputnik / Profimedia Br. slika: 7 4 / 7 Izvor: Sergey Bobylev / Sputnik / Profimedia Br. slika: 7 5 / 7 Izvor: Andrew Harnik / Getty Images / Profimedia Br. slika: 7 6 / 7 AD Izvor: ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP / Profimedia Br. slika: 7 7 / 7

Šta podrazumijeva američki plan od 28 tačaka?

Novi američki mirovni plan za kraj rata u Ukrajini podrazumijeva tačno 28 tačaka. Od Ukrajine se traži da ustupi djelove teritorija koje su pod njenom kontrolom uz odustajanje od članstva u NATO pakt.

Sa druge strane, Sjedinjene Države i Ruske Federacija bi osnovale rusko-američki investicioni fond od zamrznutih ruskih sredstava. Rusija bi se na taj način vratila u G8, grupu najrazvijenih zemalja u svijetu.

Međutim, prema pisanju “Fajnenšel Tajmsa”, Ukrajina ne bi mogla da postane član Alijanse, ali bi se navodno tretirala kao da jeste. Konkretno, kako je objavio “Axios”, novi američki plan podrazumijeva da bi se bilo koji budući napad na Ukrajinu tretirao kao napad na bilo koju zvaničnu članicu Alijanse čime bi se momentalno aktivirao Član 5 NATO saveza.