Tramp objasnio zašto je Ukrajini dao rok do Dana zahvalnosti.

Američki predsjednik Donald Tramp dao je Ukrajini rok do sledećeg četvrtka 28. novembra, do Dana zahvalnosti, da odgovori na novi plan za kraj rata u Ukrajini koji ima 28 tačaka. Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski se obratio Ukrajincima danas o toj ponudi kada je rekao da "Ukrajina mora da bira između Amerikanaca i dostojanstva", a američki predsjednik je u razgovoru za "Fox News" objasnio zašto je odabrao da krajnji datum bude baš Dan zahvalnosti.

"Sledeći četvrtak je odgovarajući termin. Imali smo mnogo krajnih rokova, ako sve bude kako treba, možda malo i pomjerimo rok. Ali četvrtak je, ja mislim, prigodan", objasnio je Tramp.

Šta podrazumijeva američki plan od 28 tačaka?

Novi američki mirovni plan za kraj rata u Ukrajini podrazumijeva tačno 28 tačaka. Od Ukrajine se traži da ustupi djelove teritorija koje su pod njenom kontrolom uz odustajanje od članstva u NATO pakt.

Sa druge strane, Sjedinjene Države i Ruske Federacija bi osnovale rusko-američki investicioni fond od zamrznutih ruskih sredstava. Rusija bi se na taj način vratila u G8, grupu najrazvijenih zemalja u svijetu.

Međutim, prema pisanju "Fajnenšel Tajmsa", Ukrajina ne bi mogla da postane član Alijanse, ali bi se navodno tretirala kao da jeste. Konkretno, kako je objavio "Axios", novi američki plan podrazumeva da bi se bilo koji budući napad na Ukrajinu tretirao kao napad na bilo koju zvaničnu članicu Alijanse čime bi se momentalno aktivirao Član 5 NATO saveza.