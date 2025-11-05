Američki predsjednik predomislio se u vezi davanja projektila Ukrajini. Analitičari smatraju da Ukrajina potencijalno ima šanse za napad ruskih rafinerija i da to može potpuno da promijeni tok rata.

Izvor: PO(Phot) Paul Punter/ MOD Crown / PA Images / Profimedia

Ukrajina već nedeljama intenzivno lobira u Vašingtonu za isporuku dalekometnih projektila Tomahavk, a Pentagon je navodno dao zeleno svjetlo za slanje tog oružja Kijevu. Američki zvaničnici zaključili su da isporuka ne bi negativno uticala na američke zalihe, čime je konačna politička odluka ostala na predsjedniku Donaldu Trampu.

Međutim, sam američki predsjednik odbacio je tu mogućnost. Na pitanje novinara da li razmišlja o slanju Tomahavka Ukrajini, kratko je odgovorio:

"Ne, zapravo ne".

Izvor: APFootage / Alamy / Profimedia

Ruski strah od projektila

Vojni analitičar Majkl Klark smatra da je američki predsjednik uvjeren u ispravnost svoje odluke, ali ističe da je Rusija očigledno zabrinuta zbog Tomahavki.

"Zabrinuti su zbog dometa i preciznosti", objašnjava Klark.

On dodaje da bi isporuka većeg broja ovih projektila mogla promijeniti tok rata.

"Da su Amerikanci bili spremni da daju dovoljno Tomahavka Ukrajini, a pod ‘dovoljno’ mislim oko 200 komada, Ukrajinci bi zaista mogli da gađaju ruske rafinerijske kapacitete i vojne ciljeve. Onda mislim da bi to promijenilo način na koji Rusija razmišlja o nastavku rata", rekao je.

Klark vjeruje da je upravo strah od takvog scenarija bio razlog nedavnog poziva Vladimira Putina Donaldu Trampu, kojim je pokušao da ga odvrati od slanja projektila. Ipak, ne misli da će se Tramp predomisliti, te sumnja da američki predsjednik traži način da se izvuče iz rata.

Alternative za Tomahavk

Ovo ne znači kraj nade za Ukrajinu, jer postoje alternative američkim projektilima. Među njima se izdvajaju britanski projektili Storm Shadow i domaći ukrajinski projektili Flamingo.

Prema Klarkovim riječima, ako Ukrajina uspije da pojača proizvodnju projektila Flamingo, oni bi mogli obaviti posao za koji trenutno misle da bi ga Tomahavki mogli obaviti.

"Ukrajina može izdržati ako se ovaj rat nastavi do sledećeg ljeta. Ukrajinci bi mogli da otkriju da imaju prilično veliku prednost u sposobnosti proizvodnje Flaminga. Ali možete biti sigurni da Rusi traže proizvodne pogone kroz svoja vazdušna bombardovanja, zbog čega se neki djelovi sada proizvode u Evropi kako bi im se pomoglo. Ipak, Rusi će očajnički pokušati da zaustave masovnu proizvodnju Flaminga", zaključuje Klark.