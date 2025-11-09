Transakcije koje su trenutno zamrznute uključuju i direktnu prodaju oružja od strane američke vlade, ali i licenciranje privatnih američkih odbrambenih kompanija za izvoz.

Blokada američke vlade, koja traje već 40 dana, zaustavila je izvoz američkog oružja saveznicima NATO-a i Ukrajini u vrijednosti većoj od pet milijardi dolara, prenosi Aksios. Riječ je o još jednoj ozbiljnoj posljedici zatvaranja saveznih institucija u Sjedinjenim Državama.



„Ovo zapravo šteti našim saveznicima i partnerima, ali i američkoj industriji, u isporuci mnogih od ovih ključnih kapaciteta u inostranstvo“, izjavio je visoki zvaničnik Stejt departmenta.



Prema njegovim riječima, pogođene su i isporuke Hrvatskoj, kao i Danskoj i Poljskoj, dok je blokirana oprema uključivala rakete AMRAAM, borbene sisteme Aegis i sisteme HIMARS. Iako konačne destinacije svih pošiljki nijesu objavljene, poznato je da se dio oružja često kasnije preusmjerava kao pomoć Ukrajini.



Transakcije koje su trenutno zamrznute uključuju i direktnu prodaju oružja od strane američke vlade, ali i licenciranje privatnih američkih odbrambenih kompanija za izvoz. U uobičajenim okolnostima, ti bi procesi bili rutinski i bez zastoja.

Do blokade je došlo zbog Zakona o kontroli izvoza oružja, koji zahtijeva da Kongres pregleda sve predloge za prodaju oružja. Međutim, zbog obustave rada vlade, brojni zaposleni u Stejt departmentu – zaduženi za komunikaciju sa kongresnim odborima – trenutno su na prinudnom odmoru.



Kako navodi isti izvor, Kancelarija za političko-vojna pitanja Stejt departmenta prošlog mjeseca je radila sa samo četvrtinom uobičajenog broja zaposlenih, što je izazvalo značajno usporavanje u izvozu naoružanja.