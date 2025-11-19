Evropske NATO članice probaće da smanje vrijeme prebacivanja trupa sa zapada na istok kontinenta.

Izvor: Konstantin Mihalchevskiy / Sputnik / Profimedia

Članice Evropske unije koje su ujedno i članice NATO saveza probaće da smanje vrijeme koje je potrebno za prebacivanje trupa sa zapada kontinenta na istok, piše "Fajnenšel Tajms". Ključna odredba, prema riječima visokog zvaničnika Evropske unije, jeste da se obezbijedi način za brzo prebacivanje vojske, opreme i municije preko kontinentalnog dijela Evrope, sa zapada na istok.

Treutno je NATO sposodan da to sprovede za 45 dana, a cilj je da se taj broj spusti na svega pet dana, ili čak tri! Trenutne željezničke i drumske mreže ne ispunjavaju potrebne zahtjeve.

"Svaki element mora da funkcioniše kao švajcarski sat. Cilj je da se pošalje snažan signal obuzdavanja Moskvi. Znamo šta planiraju i spremni smo", izjavio je Aleksandar Solfrank, šef operativne Komande za operacije Bundesvera (njemačke vojske).

Koliko trupa NATO planira da prebaci u slučaju sukoba?

Prema riječima NATO diplomata, potrebno je da se osmisli plan za brzo prebacivanje na Istočno krilo Alijanse oko 200.000 vojnika, blizu 1.500 tenkova i više od 2.500 različitih vojnih vozila iz Sjedinjenih Američkih Država, Velike Britanije i Kanade. Potrebna je i modernizacija željezničke infrastrukture.