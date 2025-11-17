Njemački ministar odbrane Boris Pistorijus smatra da je neminovan sukob Evrope i Rusije u narednih pet godina.

Izvor: Kremlin Press Office / Zuma Press / Profimedia

Njemački ministar odbrane Boris Pistorijus je u velikom intervjuu za "Frankfurt alemajne cajtung" istakao da je direktan vojni sukob Evrope i Ruske Federacije neminovan i da bi moga da se dogodi u narednih četiri do pet godina. Kako je objasnio, trenutne prognoze vojnih analitičara kažu da je rat NATO i Rusije moguć u naredne četiri do pet godina, ali on lično vjeruje da je taj sukob moguć i ranije da se dogodi.

"Uvijek smo pretpostavljali da bi se to moglo dogoditi 2029. godine. Sada postoje procjene da je to moguće već 2028. godine, a neki vojni stručnjaci vjeruju da smo imali poslednje mirno ljeto", započeo je Pistorijus.

Otkriva da obavještajni oficiri redovno prate stanje ruske vojske kako bi izračunali kada će se oporaviti od rata u Ukrajini. Cilj je da se sazna kada je moguć eventualni napad na neku od NATO zemalja na istoku Evrope.

"NATO može da se odbrani"

On je priznao da je Evropa kasno shvatila "ozbiljnost prijetnje iz Rusije po Evropu". To se, kako on objašnjava, naročito odnosi u kontekstu rata u Ukrajini.

"Evropa je prekasno shvatila prijetnju iz Rusije, posebno se to dogodilo 2022. godine kada je počela invazija na Ukrajinu. To ne znači da NATO ne može da se odbrani.

Alijansa ima značajan potencijal odvraćanja - konvencionalni, ali naravno i nuklearni. Bez obzira na to, imamo borbeno spremne oružane snage, ali da, moramo ih još bolje opremiti", nastavio je Pistorijus.

Kako bi izgledao taj rat?

Pistorijus vjeruje da bi eventualni rat NATO i Rusije bio održan na više načina. Ratovalo bi se tenkovima i dronovima, ali i u sajber prostoru.

"U razvoju dronova sada doživljavamo sve kraće cikluse inovacija. Tehnologija se odlučno mijenja u roku od dva do tri mjeseca, i to čak i kod sistema za odbranu od dronova. Zato nema smisla da danas kupujemo dronove vrijedne milijarde eura koji bi već sutra postali zastarjeli", dodao je Pistorijus.

U kakvom stanju je njemačka vojska?

Njemački ministar odbrane smatra da je njemačka vojska "bila previše zapuštena". Zbog rata u Ukrajini je došlo do promjene.

"Vladimir Putin ne krije svoje imperijalne fantazije, u kojima naša sloboda i naš poredak kakav poznajemo uopšte nisu važni. Moramo brzo i odlučno odgovoriti na ovu prijetnju jačanjem naše odbrambene sposobnosti", zaključio je Boris Pistorijus.