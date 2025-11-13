Mađarski premijer Viktor Orban tvrdi da evropski novac nestaje zbog korupcije i ratne mafije povezane sa Zelenskim.

Izvor: Profimedia

Mađarski premijer Viktor Orban izjavio je da je u Ukrajini "razotkrivena ratna mafija koja je na hiljadu načina povezana s predsjednikom Zelenskim".

Ministarka energetike već je podnijela ostavku, a glavni osumnjičeni je pobjegao iz zemlje, podsjetio je Orban u objavi na Fejsbuku.

"Ovo je haos u koji briselska elita želi ubaciti novac evropskih poreskih obveznika. Novac koji ne završi na frontu ukrašće ratna mafija. Ludilo", rekao je premijer, pa dodao:

"To ne želimo. Novac Mađara neće biti poslat u Ukrajinu. Bolje će se iskoristiti kod kuće. Posle svega toga, nećemo imati nikakve zahteve i ucjene ukrajinskog predsjednika. Krajnje je vrijeme da oni u Briselu shvate na šta troše svoj novac".

Ukrajinske vlasti optužile su sedam osoba u vezi s navodnom šemom mita od 100 miliona dolara, u koju su umiješani visoki energetski zvaničnici, a koja je izazvala bijes javnosti i skrenula pažnju na borbu Kijeva protiv korupcije, prenosi Jutarnji.

Usred velikog korupcionaškog skandala u energetskom sektoru, ukrajinski ministri pravde Herman Haluščenko i energetike Svitlana Grinčuk podnijeli su ostavke na zahtjev predsjednika Volodimira Zelenskog.

Istražitelji Ukrajinskog antikorupcionog biroa (NABU) pretresli su domove Haluščenka, koji je ranije bio na čelu Ministarstva energetike, i Timura Mindiča, suvlasnika studija Kvartal 95 i bivšeg poslovnog partnera Zelenskog. Mindič je napustio Ukrajinu neposredno prije izbijanja skandala.