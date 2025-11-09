Mađarska je dobila izuzeće na uvoz ruske nafte i gasa, ali samo na godinu dana.

Izvor: x.com/DiscloseTV

Premijer Mađarske Viktor Orban posjetio je Bijelu kuću u Vašingtonu, gdje se sastao s američkim predsjednikom Donaldom Trumpom kako bi razgovarali o izuzeću Mađarske od uvoza ruskog gasa i nafte nakon uvođenja novih američkih sankcija. Orban je saopštio da je Mađarska dobila dozvolu za izuzeće, ali je Bijela kuća kasnije pojasnila da se ono odnosi samo na period od godinu dana, prenosi Reuters.

Tokom oktobra, Sjedinjene Američke Države uvele su novi paket sankcija ruskim naftnim i energetskim kompanijama – "Rosnjeftu" i "Lukoilu". Mađarska je tražila izuzeće, što je bila glavna tema razgovora u Ovalnoj kancelariji i što je u konačnici odobreno, ali samo na godinu dana.

„Premijer je bio jasan. Dogovorio se s predsjednikom SAD-a da smo dobili neograničeno izuzeće od sankcija. Ne postoje sankcije na isporuke nafte i gasa Mađarskoj, i to na neograničeni period“, izjavio je ministar spoljnih poslova Peter Sijarto nakon sastanka u Bijeloj kući.

Međutim, zvaničnik Bijele kuće poslao je mejl Reutersu u subotu, 8. novembra, u kojem se navodi da je izuzeće oročeno na godinu dana. Takođe je pojašnjeno da će Mađarska diverzifikovati svoje energetske nabavke i obavezala se da će kupovati američki tečni prirodni gas (LNG) kroz ugovore u vrijednosti od oko 600 miliona dolara.