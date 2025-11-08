Mirovni pregovori Pakistana i Avganistana u Istanbulu završeni su bez dogovora, ali primirje ostaje na snazi dok dvije države za neuspeh pregovora optužuju jedna drugu.

Izvor: Aamir QURESHI / AFP / Profimedia

Mirovni pregovori Pakistana i Avganistana u Istanbulu završeni su bez dogovora, ali primirje ostaje na snazi dok dvije države za neuspeh pregovora optužuju jedna drugu.

Portparol vlade Avganistana Zabiulah Mudžahid okrivio je Pakistan za neuspjeh pregovora.

On je saopštio da je sastanak završen i da su pregovori u zastoju jer su "zahtjevi Pakistana bili nerazumni”, prenosi AP.

Pakistanski ministar odbrane Havadža Asif saopštio je da su razgovori završeni i da nema plana za buduće sastanke.

On je rekao da je delegacija Avganistana došla na pregovore bez ikakvog plana i da je odbila da potpiše sporazum, dajući samo usmena uvjeravanja.

"Rekli su da će poštovati usmeni sporazum, ali tome mjesta nema. Nema ni plana ni nade za bilo kakvu četvrtu rundu pregovora. Pregovori su ušli u neodređenu pauzu", rekao je Asif i dodao da će prekid vatre ostati na snazi “dokle god ga avganistanska strana ne prekrši".

Neuspjeh pregovora dogodio se dan pošto su avganistanski zvaničnici objavili da su četiri civila ubijena, a pet ranjeno u pakistanskim napadima preko granice.

Napetosti su eskalirale poslednjih nedelja zbig pograničnih borbi, u kojima su poginule desetine vojnika i civila.

Sukob je izbio nakon eksplozija u Kabulu 9. oktobra, za koje je vlada avganistanskih talibana navela da su posljedica napada pakistanskih dronova, i najavila osvetu.