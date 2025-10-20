Posle nedelju dana najtežih sukoba od dolaska talibana na vlast, Avganistan i Pakistan su u Dohi postigli dogovor o trenutnom primirju, uz najavu novog susreta 25. oktobra u Istanbulu radi dogovora o trajnom miru.

Izvor: Aamir QURESHI / AFP / Profimedia

Avganistan i Pakistan dogovorili su trenutno primirje tokom razgovora u Dohi, saopštile su obje strane u nedelju, nakon nedelju dana žestokih sukoba na granici - najtežih od kada su talibani preuzeli vlast u Kabulu 2021. godine.

"Primirje je finalizovano", objavio je pakistanski ministar odbrane Havdža Muhamed Asif na mreži X, dodajući da će se dvije strane ponovo sastati 25. oktobra u Istanbulu kako bi razgovarale o "detaljnim pitanjima", javlja Rojters. Portparol talibana Zabihulah Mudžahid saopštio je da su se strane dogovorile o "potpunom i suštinskom primirju".

Ministarstvo spoljnih poslova Katara, koje je zajedno sa Turskom posredovalo u razgovorima održanim u subotu, navelo je da su naknadni sastanci planirani "radi osiguranja održivosti primirja i provjere njegove primjene na pouzdan i trajan način".

Napadi militanata i vazdušni udari

Pakistan i Avganistan traže način da izađu iz krize nakon sukoba u kojima je poginulo više desetina i ranjeno na stotine ljudi. Prema izjavama obje strane, razgovorima su predsjedavali Asif i njegov avganistanski kolega mula Muhamed Jakub.

Kopnene borbe između nekadašnjih saveznika i pakistanski vazdušni udari duž sporne granice od 2.600 kilometara izbili su nakon što je Islamabad zatražio od Kabula da obuzda militante koji su pojačali napade u Pakistanu, tvrdeći da djeluju iz utočišta na teritoriji Avganistana.