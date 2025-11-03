Pojavio se snimak rušenja kule kod Koloseuma.

Na društvenim mrežama pojavio se snimak pada kule kod Koloseuma u Rimu u Italiji. Incident se dogodio danas oko 11 časova prije podne dok su radnici bili unutra.

Više osoba je ostalo zatrpano pod ruševinama. Prema poslednjim informacijama, izvučene su četiri osobe, a navodno je zatrpan još jedan muškarac.

Na pomenutom snimku vidi se kako se kula urušava, a ubrzo se vidi ogroman oblak dima i prašine i od tog trenutka se više ništa ne vidi. Ubrzo se samo čuo zvuk kamenja koje je padalo.

Una porzione della storica Torre dei Conti, situata in Largo Corrado Ricci nei pressi dei Fori Imperiali a Roma, è crollata questa mattina durante i lavori di ristrutturazione.



Fortunatamente non risultano persone coinvolte sotto le macerie, mentre l’area è stata messa in…pic.twitter.com/98ox69K4IS — La Sicilia (@lasiciliait)November 3, 2025

Kada je izgrađena kula koja se urušila?

Kula je sagrađena 1238. godine blizu Koloseuma u Rimu, u centru prestonice Italije. Izgradnju je odobrio papa Inoćenti III. U trenutku incidenta, kula je bila u fazi restauracije.