Tokom radova na obnovi kule Torre dei Conti u centru Rima došlo je do urušavanja dijela konstrukcije, četiri radnika su spasena, a jedan je ostao zarobljen pod ruševinama.

Izvor: MONDO

Dio srednjovjekovne kule Torre dei Conti u Rimu srušio se u ponedeljak ujutro tokom radova na obnovi u blizini Carskih foruma, a vatrogasci su spasili četiri radnika, dok je jedan ostao zarobljen pod ruševinama.

Kula, izgrađena 1238. godine po nalogu pape Inoćentija III, nalazi se u blizini Koloseuma i Rimskog foruma u istorijskom centru Rima. Obnova se finansirala iz italijanskog Nacionalnog plana za oporavak i otpornost, kada je došlo do djelimičnog urušavanja oko 11:30 časova, piše Euronews.

Paura in centro a#Roma, vicino ai Fori imperiali. Intorno alle 11.20 è crollata parte della Torre dei Conti in largo Corrado Ricci, attualmente in ristrutturazione. Secondo le prime informazioni ci sarebbero delle persone bloccate sotto le macerie.#Tg1pic.twitter.com/Xj43qlQUqH — Tg1 (@Tg1Rai)November 3, 2025

Vatrogasna brigada Rima poslala je tri operativna tima, dvije merdevine i specijalne jedinice na mjesto nesreće. Trojica radnika zarobljenih na vrhu kule evakuisana su kroz vrata pomoću vatrogasnih merdevina, dok je četvrti izvučen iz same konstrukcije.

Prema prvim izvještajima, jedna osoba je ostala ispod ruševina dok su spasilačke operacije bile u toku.

La Torre dei Conti ai Fori Imperiali, a Roma, è parzialmente crollata. Erano in corso dei lavori di ristrutturazione della torre. Sul posto sono presenti gli agenti della Polizia di Roma Capitale e sono in corso le verifiche per capire se ci siano persone coinvolte dal crollo.…pic.twitter.com/xGZjs9PkqU — Repubblica (@repubblica)November 3, 2025

Gradonačelnik Rima Roberto Gvaltijeri stigao je na lice mjesta, dok je lokalna policija iz Prve centralne jedinice zatvorila pješački i drumski saobraćaj duž ulice Via dei Fori Imperiali kako bi omogućila nesmetan pristup službama za vanredne situacije. Na mjestu nesreće prisustvovali su i predstavnici nadzorne službe za kulturnu baštinu.

Roma, crolla altra porzione della Torre dei Contipic.twitter.com/V6cyLElzQK — Local Team (@localteamit)November 3, 2025

Kula je bila napuštena godinama prije nego što je započet trenutni projekat obnove. Vlasti još nisu objavile detalje o stepenu strukturalnih oštećenja niti o uzroku urušavanja.

Incident se dogodio u jednom od najposjećenijih djelova Rima, pored arheološkog lokaliteta Carskih foruma, u samom srcu istorijskog jezgra italijanske prestonice.