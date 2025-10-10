Podzemni hodnik kojim je rimski car ulazio u arenu Koloseuma, vjekovima skriven od pogleda javnosti, sada je konačno otvoren za posjetioce.

Nekada tajni prolaz u Koloseumu, nazvan po zastrašujućem starorimskom rimskom caru koji se pojavio u holivudskom blokbasteru "Gladijator", prvi put je otvoren za javnost.

Takozvani Komodov prolaz je omogućavao carevima da uđu u arenu i gledaju gladijatorske borbe i druge spektakle bez miješanja sa gomilom. Iskopan je kroz temelje Koloseuma između kraja I i početka II vijeka, kao dodatak originalnom dizajnu. Koloseum je otvoren 80. godine nove ere.

Arheološkinja Barbara Nacaro rekla je za Rojters da je prolaz sada prvi put otvoren za javnost i da će posjetioci koračati hodnikom kojim je išao i sam car. Hodnik je otkriven u 19. vijeku i povezan je sa Komodom jer istorijske hronike kažu da je preživio pokušaj atentata u podzemnom prolazu.

"Bilo je veoma lako uspostaviti vezu", dodala je Nacaro, koja je nadgledala restauraciju hodnika prije njegovog otvaranja.

Nekada je imao mermerne zidove, kasnije zamijenjene malterom ukrašenim pejzažima, navodi se u saopštenju Arheološkog parka Koloseum. Takođe je imala pločice sa mitološkim scenama na svodu i prikaze arenskih spektakala, uključujući borbe životinja i akrobate, u nišama na ulazu.

Neki tragovi dekoracije su ostali, ali su veoma vlažni uslovi u podzemnom prolazu otežali očuvanje. Uprkos tome, posjetioci će moći da steknu predstavu o tome kako je izgledalo u antici zahvaljujući virtuelnoj rekonstrukciji prikazanoj u videu, rekla je Nacaro.