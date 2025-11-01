Kanadski premijer Mark Karni uputio je izvinjenje američkom predsjedniku Donaldu Trampu nakon što je politička reklama iz Ontarija izazvala napetosti i dovela do uvođenja tarifa na kanadsku robu.

Kanadski premijer Mark Karni izjavio je danas da se izvinio predsjedniku Sjedinjenih Američkih Država Donaldu Trampu.



Izvinjenje je uslijedilo zbog političke reklame koja je izazvala snažnu reakciju američkog lidera, prenio je Rojters.



Reklamu, koju je naručio premijer Ontarija Dag Ford, koristi dio govora bivšeg američkog predsjednika Ronalda Regana u kojem on upozorava da tarife mogu izazvati trgovinske ratove i ekonomsku katastrofu.



Kao posljedica te reklame, Donald Tramp je objavio da povećava tarife na robu iz Kanade, dok je Vašington obustavio trgovinske pregovore s kanadskom vladom.