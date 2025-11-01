Predlog za povlačenje američke vojske se odvija dok Rusija nastavlja da testira odlučnost NATO, što su pokazali brojni vazdušni i upadi dronova preko istočnog krila u septembru.

Administracija Donalda Trampa povlači hiljade američkih vojnika iz Rumunije, što je značajan zaokret koji je izazvao talase zabrinutosti širom istočnog krila Evrope i naglasio stratešku promenu u globalnim vojnim prioritetima Vašingtona. NATO i američke vlasti u bliskom su kontaktu u vezi sa raspoređivanjem vojnika, nakon što su saveznici obavešteni o planovima SAD da smanje broj vojnika, izjavio je zvaničnik NATO saveza.

Rumunija i saveznici NATO dobili su obaveštenje su o planovima Amerike da smanji broj vojnika na istočnom krilu Evrope, uključujući vojnike koji bi trebalo da budu stacionirani u vazduhoplovnoj bazi Mihail Kogalničanu, saopštilo je u srijedu rumunsko Ministarstvo odbrane, prenosi Blic pisanje Tanjuga.

Amerika povlači vojsku iz Rumunije

Navedeno je da je odluka "očekivana" s obzirom na promene u prioritetima administracije američkog predsednika Donalda Trampa.

Takođe je navedeno i da se očekuje da će oko 1.000 američkih vojnika i dalje biti stacionirano u Rumuniji. Međutim, ova odluka dolazi u trenutku povećane zabrinutosti, nakon sve češćih ruskih upada u vazdušni prostor NATO, uključujući u Rumuniji.

Takođe se poklapa sa očiglednim potezom Trampa da "udvostruči" napore da ubedi ruskog predsednika Vladimira Putina da pristane na prekid vatre u Ukrajini.

U internim diskusijama je prvobitno razmatrano smanjenje snage i u Rumuniji i u Poljskoj, ali je konačna odluka bila usmerena samo na Rumuniju, rekli su izvori za "Kijev Post". Ova razlika ukazuje na složenu geopolitičku računicu koji je u igri.

Tramp hoće da se fokusira na Kinu

Razlog za smanjenje broja vojnika na istočnom krilu NATO povezan je sa širim naporima Pentagona da usmjeri resurse na zapadnu hemisferu i bolje se suprotstavi Kini u Pacifiku.

Ipak, za region koji se još uvek bori sa posledicama ruske invazije na Ukrajinu u velikim razmerama, neki tajming vide kao izuzetno loš.

Ovaj potez je takođe usledio usred objave američke vojske da je 3. pešadijska divizija preuzela komandu nad američkom vojnom misijom u Rumuniji, koja ima za cilj učvršćivanje istočnog krila NATO.

Treća pešadijska divizija preuzela je ove nedelje komandu nad operacijama vojske u regionu Crnog mora, predvodeći radnu grupu od oko 3.000 vojnika na devetomesečnoj misiji.

Jedinica je zamenila Prvu oklopnu diviziju tokom ceremonije u vazduhoplovnoj bazi Mihail Kogalničanu (MK).

Operacije obuhvataju misije širom:

Rumunije

Slovačke

Mađarske

Bugarske

Dolazak 3. pešadijske divizije dogodio se u trenutku kada je Pentagon nastavio pregled raspoređivanje snaga, što je procena koja bi mogla imati implikacije na misiju Američke evropske komande. U ovim kritičnim okolnostima, planirano povlačenje je dočekano sa iznenađenjem i zbunjenošću.

Jedan bivši rumunski vojni zvaničnik, govoreći za „Kijev post“, nazvao je odluku "teško razumljivom", posebno imajući u vidu da je trenutno američko vojno prisustvo u Evropi, oko 80.000 vojnika, "istorijski skromno".

Geopolitička igra šaha

Predlog za povlačenje američke vojske se odvija dok Rusija nastavlja da testira odlučnost NATO, što su pokazali brojni vazdušni i upadi dronova preko istočnog krila u septembru.

Stručnjaci veruju da bi smanjenje prisustva američkih snaga moglo oslabiti američke interese i uticaj.

U razgovoru za "Kijev Post", penzionisani pukovnik američke vojske Ričard Vilijams, bivši zamjenik direktora u odjeljenju NATO za odbrambene investicije, rekao je da Alijansa i dalje smatra svoje prisustvo vitalnim za stabilnost.

On je napomenuo da je NATO ojačao svoj istočni bok rotacionim trupama u ulozi odvraćanja, dok je istovremeno gradio glavnu vazduhoplovnu bazu u Činkuu, za koju se očekuje da će postati najveća u Evropi.