Ekonomista Aleksandru Munteanu danas je zvanično postao premijer Moldavije, položivši zakletvu u prisustvu predsjednice Maje Sandu i predsjednika parlamenta Igora Grosua.

Izvor: Profimedia

Aleksandru Munteanu je danas položio zakletvu kao premijer Moldavije tokom ceremonije kojoj su prisustvovali predsjednica Maja Sandu i predsjednik parlamenta Igor Grosu, prenio je Politiko.

Munteanu, 61-godišnji ekonomista koji je radio u Svetskoj banci i Narodnoj banci Moldavije, prvi put preuzima političku funkciju kako bi pomogao u vođenju napora svoje zemlje ka članstvu u EU.

Moldavski parlament je u petak imenovao Munteanua za premijera, nakon što su septembarski izbori donijeli vladajućoj Partiji akcije i solidarnosti (PAS) ubedljivu pobedu nad njenim proruskim rivalima.

"Imamo jedinstvenu priliku da postanemo vlada koja će uvesti Moldaviju u Evropsku uniju", rekao je Munteanu u petak pre glasanja o povjerenju. Novoizabrani premijer je dobio podršku 55 od 101 poslanika.

PAS je lako pobijedio u septembru, obezbedivši više od 50 odsto glasova u odnosu na proruski Patriotski izborni blok (BEP), koji je osvojio 24,2 odsto glasova, prenio je Politiko.

Izbore je obilježila "neviđena" ruska hibridna kampanja miješanja usmjerena na potkopavanje proevropskih težnji Moldavije kroz dezinformacije, kupovinu glasova i pokušaje podsticanja nemira, prema rečima zvaničnika nacionalne bezbjednosti.

"Nakon godina suočavanja sa višestrukim krizama i izazovima, počev od danas, potrebna nam je vlada koja se više fokusira na razvoj i završava transformaciju Moldavije u modernu evropsku državu", rekao je Sandu u saopštenju nakon Munteanuovog polaganja zakletve.

"Pred vama stoji zemlja kojoj su potrebni povjerenje i rezultati. Želim vam snagu, mudrost u vašim odlukama i jedinstvo u vašim postupcima. Neka to bude srećan početak i neka vam bude uspjeh u svemu što radite za dobrobit Republike Moldavije i njenog naroda", rekla je Sandu, obraćajući se kabinetu nove vlade.