Predsjednica Moldavije Maja Sandu pozvala je građane da glasaju na ključnim parlamentarnim izborima i upozorila da zemlja "je u opasnosti", dok je Centralna izborna komisija suočena sa masovnim sajber napadima.

Izvor: Profimedia

Moldavska predsjednica Maja Sandu pozvala je građane da glasaju na parlamentarnim izborima, upozoravajući ih da je zemlja "u opasnosti" i da ljudi moraju sprečiti "lopove i izdajnike" da prodaju budućnost države kandidata za članstvo u EU. Istovremeno, došlo je do masovnog sajber napada na biračka mjesta.

"Moldavija, naš dragi dom, je u opasnosti i potrebna joj je pomoć svakog od vas", rekla je Sandu nakon glasanja, prenio je Kijev Independent.

Sajber napadi na izborni dan u Moldaviji

Moldavska služba za informacione tehnologije i sajber bezbjednost izvestila je 28. septembra da je blokirala niz sajber napada usmjerenih na izbornu infrastrukturu, dok odvijaju ključni izbori koji bi mogli da odrede budućnost zemlje.

Mete sajber napada uključivale su:

Veb stranicu Centralne izborne komisije Moldavije

Vladine sisteme usluga i sisteme za automatizaciju procesa

Neka biračka mesta u inostranstvu

Među prijavljenim incidentima bili su distribuirani napadi uskraćivanja usluge (DDoS), uključujući i jedan orkestriran istovremeno iz više zemalja, sa preko 16 miliona generisanih sesija dizajniranih da simuliraju stvarni saobraćaj i zaobiđu sisteme zaštite.

"Svi napadi su otkriveni i neutralisani u realnom vremenu bez uticaja na dostupnost ili integritet izbornih usluga", saopštila je moldavska Služba za informacione tehnologije i sajber bezbjednost.

Izvor: Profimedia

Evropa ili Rusija

Moldavci, kako kod kuće tako i u inostranstvu, izlaze na birališta na ključnim parlamentarnim izborima, koji bi mogli da odrede da li će zemlja nastaviti da se kreće ka svom putu integracije u EU, kako je zamislila stranka predsjednice Maje Sandu, ili će se vratiti pod okrilje Moskve.

"Pokažimo svijetu da Republika Moldavija nije samo mala zemlja sa velikim srcem, već i zemlja dostojanstvenih ljudi, ljudi koji ne prodaju svoju zemlju. Ne dozvolimo lopovima i izdajnicima da prodaju našu budućnost", poručila je predsjednica Sandu.

Uoči izbora, moldavske vlasti su zabranile učešće stranci bliskoj Kremlju Velika Moldavija (Moldova Mare), navodeći sumnje u nezakonito finansiranje, saopštili su zvaničnici 27. septembra.

Dan ranije, Centralna izborna komisija suspendovala je stranku Srce Moldavije, jednu od četiri frakcije u Patriotskom bloku povezanom sa Rusijom, koja se pozicionirala kao izazov vladajućoj proevropskoj Partiji akcije i solidarnosti (PAS) Maje Sandu.

Pozivajući se na dokumenta, "Blumberg" je 22. septembra objavio da je Moskva smislila plan da se miješa u parlamentarne izbore u Moldaviji i omete kandidaturu zemlje za članstvo u EU. U posebnoj istrazi objavljenoj 21. septembra, BBC je naveo da tajna mreža koju finansira Rusija radi na uticanju na ishod glasanja.