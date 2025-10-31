Nekoliko dana nakon što su se Tramp i Putin dogovorili sastati u mađarskoj prestonici kako bi razgovarali o tome kako okončati rat u Ukrajini, rusko ministarstvo spoljnih poslova poslalo je Vašingtonu dopis.

SAD je otkazao planirani samit između predsjednika Donalda Trampa i ruskog predsjednika Vladimira Putina nakon čvrstog stava Rusije o tvrdokornim zahtjevima u vezi sa Ukrajinom, izvestio je Fajnenšl tajms.

Odluka je pala nakon napetog telefonskog razgovora između najviših diplomata dvije zemlje, objavio je Fajnenšl tajms, pozivajući se na izvore upoznate s tim pitanjem. Rojters nije mogao potvrditi navode FT-a. Bijela kuća nije odgovorila na zahtjev za komentar, a nisu ni zvaničnici ruske vlade bili dostupni.

Planovi za samit u Budimpešti ovog mjeseca između Trampa i Putina otkazani su nakon što je Moskva ostala pri zahtjevima, uključujući i zahtjev da Ukrajina ustupi više teritorija kao uslov za prekid vatre. Tramp je podržao ukrajinski poziv na trenutni prekid vatre na sadašnjim linijama fronta.

Dopis koji je sve promijenio

Nekoliko dana nakon što su se Tramp i Putin dogovorili sastati u mađarskoj prestonici kako bi razgovarali o tome kako okončati rat u Ukrajini, rusko ministarstvo spoljnih poslova poslalo je Vašingtonu dopis u kojem su istaknuti isti zahtjevi za rješavanje onoga što Putin naziva "glavnim uzrocima" njegove invazije, koji uključuju teritorijalne ustupke, značajno smanjenje ukrajinskih oružanih snaga i jamstva da se nikada neće pridružiti NATO-u, navodi list.

Nakon telefonskog razgovora između ruskog ministra spoljnih poslova Sergeja Lavrova i američkog državnog sekretara Marka Rubija, nakon čega je Rubio rekao Trampu da Moskva ne pokazuje spremnost za pregovore, SAD je otkazao samit, dodaje se u tekstu FT-a.

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski izjavio je da, iako je Ukrajina spremna za mirovne pregovore, neće prvo povući svoje trupe s dodatne teritorije kako to traži Moskva.

