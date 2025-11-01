Odluka o otkazivanju sastanka Trampa i Putina u Budimpešti označila je prekretnicu u odnosima SAD i Rusije. Fajnenšel tajms otkriva da je Tramp reagovao na stroge zahtjeve iz memoranduma Moskve, dok je telefonski poziv sa Lavrovom protekao u napetoj atmosferi.

Izvor: THE_WHITE_HOUSE / Everett / Profimedia

Odluka o otkazivanju samita u Budimpešti označila je dosad najznačajniju prekretnicu u odnosima između američkog predsjednika Donalda Trampa i ruskog lidera Vladimira Putina, prenosi Jutarnji list.

Samo nedelju dana nakon što je Tramp rekao da neće dati Ukrajini rakete dugog dometa "Tomahavk", što bi značajno promijenilo poziciju Kijeva na prvoj liniji fronta u odnosu na Rusiju, drugi sastanak licem u lice zakazan u mađarskoj prestojnici je naglo otkazan.

Zvanično se govorilo o odlaganju, ali je bilo očigledno da će prekid odnosa imati dublje posledice, što se potom vidjelo kada je Tramp počeo snažno da steže obruč oko Rusije sankcijama prema kupcima ruske nafte.

Poziv je bio "napet"

Fajnenšel tajms je sada objavio detalje o tome zašto je sastanak u Budimpešti otkazan i otkrio, pozivajući se na dva dobro obavještena neimenovana izvora bliska administraciji, da je Tramp preduzeo taj potez nakon memoranduma koji je u Vašington stigao iz Moskve.

U njemu se, samo nekoliko dana nakon što je pao dogovor o sastanku, ruska strana zauzela snažan stav uoči razgovora, uslovljavajući sporazum maksimalističkim zahtevima. Mir će se postići samo rešavanjem "fundamentalnih uzroka" rata, saopštila je Moskva, dok je Lavrov ranije tvrdio da je Ukrajina u "čvrstom stisku nacista". Informacije o memorandumu potvrdila su Fajnenšel tajmsu tri različita izvora.

Nakon toga je usledio telefonski poziv između dvojice "najviše rangiranih diplomata" dve zemlje. Poziv je bio "napet", rekli su izvori, a poznato je da je Trampov kasniji sastanak sa Volodimirom Zelenskim praćen Trampovim vikanjem i bacanjem papira sa mapom Ukrajine, uz povike: Dosta mi je!

"Tramp nije bio impresioniran njihovim stavom"

U memorandumu ruskog Ministarstva spoljnih poslova, piše FT, zahtevani su teritorijalni ustupci, drastično smanjenje ukrajinske vojske i garancija da se nikada neće pridružiti NATO-u. Tek nakon razgovora između Marka Rubia i Sergeja Lavrova, šefova diplomatije, od sastanka se definitivno odustalo, a prema jednom izvoru dnevnika, Rubio je Trampu preneo zaključak da Rusija jednostavno ne pokazuje želju za pravim pregovorima.

Očekivano, prema rečima jednog izvora, "Tramp nije bio impresioniran njihovim stavom". Lavrov, tvrdi jedan izvor, ostavio je utisak da je umoran i da ima "pametnijeg posla" nego da stalno učestvuje u diskusijama sa Amerikancima. Međutim, Tramp je, prema izvorima Fajnenšel tajmsa, otvoren za ideju pregovora, ako Rusija pokaže spremnost za pregovore.

Putin previše hvalio ruske vojne uspjehe

Iako je Tramp rekao da je 16. oktobra "imao produktivan" telefonski razgovor sa Putinom, Trampa je navodno iznerviralo to što je Putin previše hvalio ruske vojne uspjehe kod Kupjanska i reke Oskil, rekli su izvori.

Ruske snage su nedavno ušle u Kupjansk, koji su osvojile na početku rata, a zatim izgubile nakon kontraofanzive ukrajinske vojske. Sada su se ponovo infiltrirale.

Ponovo došlo do stagnacije

Po svemu sudeći, ponovo je došlo do stagnacije u američkom posredništvu, iako je svima stalo do rešavanja sukoba. U međuvremenu, Rusi pokušavaju da ukažu na to da su Evropa i Ukrajina krive za nedostatak dogovora zbog pritiska na Trampa nakon što je skoro postignut dogovor na samitu na Aljasci, i da Evropljani očigledno drže američku administraciju "zavrnute ruke".

FT podseća da je Lavrov nedavno u intervjuu za jedan mađarski medij rekao da je Putin ponudio sveobuhvatni mir na Aljasci i da je sporazum skoro postignut jer je Tramp odustao od uslova o "neposrednom prekidu vatre" dok se pregovara o detaljima mirovnog sporazuma. Nakon toga, i Tramp je počeo da traži trenutni prekid vatre kao preduslov za pregovore, a Rusi na to ne pristaju, iako, naglašavaju, žele mir i sporazum o ukrajinskoj teritoriji koja će im pripadati.